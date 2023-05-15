泰國大選前進黨大勝結盟爭總理　泰自豪黨動向受矚

▲泰國改革派前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat） 。（圖／路透）

中央社記者呂欣憓曼谷15日專電

泰國眾議院選舉落幕，新興政黨前進黨將和為泰黨及3個小黨組成聯合政府，但5個黨的席次想拿下總理仍有一段距離，囊括席次排名第三的泰自豪黨動向備受關注。

● 舊選制有利小黨 新興政黨衝高政黨票進軍國會

泰國眾議院共500席，根據2017年憲法，2019年3月的國會大選取消以往選區一張選票投候選人、一張選票投政黨的制度，改採新選制，選民只會拿到一張選票，投給選區候選人，選出眾議院350個席次，再依各黨在全國的總得票率分配剩下的150席眾議員席次。

上述選制對小黨有利，當年反軍方的為泰黨（Pheu Thai）就故意讓黨內幹部另外成立好幾個新的小黨，以衝高政黨票；2018年成立的未來前進黨（Future Forward）也是依靠政黨票一舉衝上國會第三大黨。

● 親軍方勢力執政8年 人民渴望改變

不過，國會2021年在親軍方的執政黨公民力量黨（Palang Pracharath）和最大在野黨為泰黨聯手下，表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。這樣的選制對大黨比較有利。

泰國現任總理帕拉育在位超過8年，民眾早已對軍人內閣不耐煩。帕拉育說話風格具爭議性，加上經過3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國民眾認為帕拉育內閣促進經濟發展不力，民怨更加高漲。

再者，泰國近20年來深陷在政變和紅黃衫軍街頭抗爭的泥沼裡，這次選舉多數民眾都希望國家有所轉變，更希望泰國擺脫軍人執政和政變的陰影，建立真正的民主。

像是前進黨對泰國民眾來說是一個新穎的嘗試，年輕世代清新、敢言、敢做的形象，對於多年來深陷沉痾中的泰國政治，帶來一股新氣象。

前進黨的前身未來前進黨在2020年遭解散後、由同一批人另成立的前進黨在此次大選一舉衝上第一名，拿下151個眾議員席次，為泰黨緊追在後拿下141個席次。

接著是泰自豪黨（Bhumjaithai）拿下71席，公民力量黨拿下40席，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的團結建國黨（United Thai Nation）拿下36席。

根據泰國憲法，新一屆國會成立後，參眾兩院議員分別選舉議長，接著由眾議院議長召集參眾兩院750位議員，就各政黨推出的總理人選投票表決。總理人選不必具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理。

● 250席參議員親軍方 泰自豪黨動向攸關新總理

根據2017年憲法，2019年3月大選後，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由國家和平秩序委員會（NCPO）指派；NCPO已於2019年7月解散。

250席參議院議員可以說是由軍方指派，在2019年倒向當時由親軍方勢力組成的公民力量黨，讓2014年因政變上台的帕拉育順利透過民選制度成為總理。但今年的選舉沒有一個政黨拿下的席次可以單獨執政，必須結盟才能順利執政並選出總理。

前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat） 今天宣佈前進黨將和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）以及自由泰黨（Liberal Thai）結盟，組成聯合政府，5個黨的席次加起來共309席。

由於親軍方的250名參議員意向不明，前進黨的聯盟若要順利選出總理，仍需要67個席次，第三名的泰自豪動向備受關注。

泰國選舉委員會預計6月底、7月初將公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，接著約在7月底到8月初間由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，獲得過半席次支持的人成為新總理，新內閣於8月成形。