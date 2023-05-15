中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

▲中超山東泰山隊的韓國外援孫準浩遭到遼寧省公安當局拘留調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國足球協會超級聯賽最近牽涉打假球風暴，其中山東泰山隊包括主帥郝偉、朝鮮族球員金敬道等人皆牽連涉案，接受當局調查。不過，目前效力山東泰山隊、現年31歲的南韓球員孫準浩也同樣遭到當局拘留，目前正接受遼寧省公安局調查，相關消息已獲得南韓駐中國大使館證實。

根據《韓聯社》，孫準浩為南韓足球國家代表隊的中衛（MF）球員，在南韓曾效力於全北現代足球隊、2021年轉投效力中超山東泰山隊，2022年在卡達世足賽曾3度批上韓國隊戰袍。不過最近中國足壇被捲入「打假球」風暴，從今年3月朝鮮族球員金敬道因被證實參與賭球而接受調查後，就連主帥郝偉也接受調查。

南韓駐中國大使館關係人士今（15）日證實，南韓援外球員孫準浩正接受遼寧省公安局調查，目前處於拘禁狀態。消息人士更指出，孫準浩早從12日起就被以「刑事拘留」的身份在遼寧省朝陽市公安局接受調查，而由於調查機構為遼寧省，孫準浩必須從山東省移送至遼寧省接受調查。

中國公安當局15日向南韓駐中國瀋陽總領事館通報，孫準浩被以刑事拘留的身份接受調查的消息。《路透社》引述南韓外交消息人士說法，表示中方指控孫準浩向「非政府主管」行賄。

針對南韓援外足球選手孫準浩被公安拘留一事，就連中國外交部發言人汪文斌在現場記者提問下，都一問三不知。中國當地媒體指出，孫準浩被遼寧省公安當局拘留，恐怕是和山東泰山隊總教練郝偉涉嫌打假球風波有關。

根據南韓足球專門媒體《Footballis》獨家報導，此次孫準浩遭到中國遼寧公安當局拘留，無疑是受到郝偉打假球案牽連，球隊山東泰山全員從12日起就因郝偉而須以關係人身份接受調查，然而當天孫準浩正好因為送家人回國，導致缺席調查，卻反而因此遭到公安當局拘留。