誤踩淘汰者掉落布景！日綜30歲廚師「重摔骨折」　朝日電視台道歉

▲日本一檔廚藝大賽選秀節目爆發人員墜落意外。（圖／翻攝自chef-1gp.com）

記者張寧倢／綜合報導

日本朝日放送（ABC電視台）節目錄影時發生人員意外。位於東京的攝影棚14日下午正在錄製「CHEF-1」烹飪大賽的準決賽，據稱在公布比賽結果時，安排了淘汰者所站地面向下掉落的橋段，其中一名30多歲男性廚師雖然順利晉級，但離場時不慎失足墜落2公尺高，導致他胸椎破裂骨折。電視台已發表聲明鄭重道歉。

根據讀賣新聞、朝日電視台報導，發生意外的節目名稱為「2023 CHEF-1大獎賽」是一檔年輕廚師比拚廚藝的選秀節目，而5月14日下午1時18分左右在東京世田谷區一處攝影棚錄製準決賽時，一名30多歲男廚師在退場時從2公尺高的布景失足墜落，腰部受到強烈重擊，被緊急送往醫院。

▲一名30多歲男性廚師從2公尺高的布景墜落，導致胸椎骨折住院。圖為同檔節目2022年賽季畫面。（圖／翻攝自推特@chef1_gp）

報導指出，受傷廚師被診斷為第12節胸椎破裂骨折，目前正在住院中。據透露，當天節目組安排了淘汰者所踩地面掉落的橋段，掉下地板布景的面積大約為120公分乘90公分，在墜落事故發生後已經取消此橋段，但仍然繼續進行錄影。

朝日放送局發布道歉聲明，今後將在基於對此事件進行的調查基礎上，更加努力採取萬全的安全對策，也將充滿誠意地應對與處理傷者今後的治療，並且祈禱他能早日康復。