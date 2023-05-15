日男釣魚失蹤！目擊者驚見「有熊叼著靴子」　附近發現人體殘肢

▲日本一名男子釣魚時失蹤，疑似遭到熊攻擊。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

北海道一名男子14日到朱鞠內湖釣魚時失蹤，當時借船給男子的導遊到附近尋找時，還看到一隻叼著釣魚靴的野熊在四處走動，目前當局已出動搜救人力，並在男子下船地點附近找到人類肢體，目前正在確認是否屬於失蹤男子。

根據NHK、ANN報導，北海道一名男子14日清晨到幌加內町的朱鞠內湖釣魚，當時他和一名導遊借了一艘小船，接著就往湖的東北方向航行。直到當天上午10時，出借船隻的導遊聯繫不上男子，所以就到男子釣魚的地方尋找。

結果導遊上岸後就發現附近有一隻野熊，他立刻躲回船上避難，接著就看到野熊口中叼著釣魚穿的長靴，所以就立刻返回報案。

目前消防人員已和當地獵人合作前往附近搜索，並於15日下午在下船點附近發現人類身體殘肢，目前正在確認是否屬於失蹤男子；警方認為其被野熊襲擊的機率非常高，目前仍在進行搜索。當局也警告，近期切勿到朱鞠內湖划船、釣魚及摘採野菜。