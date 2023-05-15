12歲童邀全班參加派對「0出席」　40名陌生鄰居驚喜現身　

▲40多位陌生鄰居參加男童的生日派對。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名12歲男童邀請全班來家裡參加生日派對，結果沒有任何一人答應出席，擔心孩子傷心的媽媽就決定在臉書發文，希望可以邀請鄰居來參加。沒想到這篇貼文立刻收到100多則回覆，最後有40多人出席了派對，讓男童留下最美好的回憶。

Twelve-year-old Jamel Nichols invited all of his school friends to his birthday party but sadly none could attend. https://t.co/oCnjdaEPXP #10TV — 10TV (@10TV) May 5, 2023

根據《商業內幕》報導，住在美國哥倫比亞特區的尼克斯（Jamel Nichols）邀請全班同學來參加他的12歲生日派對，沒想到卻沒有一個人願意來。尼克斯的媽媽潔特（Zenas Jett）說，「我們挨家挨戶拜訪，和家長們交談，但不幸的是依舊沒人能參加。」

為了不讓兒子失望，潔特決定在臉書發文，希望能邀請社區鄰居來參加，沒想到立刻收到100多則留言回覆，到了派對當天有40多人出席。尼克斯也非常開心地說，他交到非常多新朋友，「謝謝你們，原本這些人可以去別的地方，但謝謝你們來我的派對。」

帶著兩個孩子出席的媽媽艾許麗（Ashley Berendzen）說，「我的孩子有自閉症，對於社交有些笨拙，而我另一個2歲兒子是新冠寶寶，在疫情期間出生的他沒有太多機會接觸人，但他們在這裡遇見很多友善的朋友。」這些家長也交換了聯絡方式，決定每年都要參加彼此的生日派對。