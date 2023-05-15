快訊／澤倫斯基宣布訪英國　將與首相蘇納克會晤

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基透過推特宣布，將於15日到訪英國首都倫敦，並與首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行會談。

澤倫斯基最新發布的貼文指出，「今天是倫敦，英國是擴大我們的地面與空中能力方面的領導者，今日，這種合作將會持續下去，我將見我的朋友蘇納克，我們會以面對面及代表團形式進行實質協商。」

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023

預計澤倫斯基與蘇納克的會談不會超過2小時。BBC引述唐寧街10號說法指出，蘇納克將在首相官方鄉間別墅契克斯（Chequers）的會談中，重申向烏克蘭提供全套支持的重要性。

澤倫斯基的英國行是歐洲出訪的第四站，先前已走訪義大利、德國及法國，尋求更多援助。他上一次出訪英國是在2月，當時與蘇納克、英國國王見面。