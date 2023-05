快訊／澤倫斯基宣布訪英國　將與首相蘇納克會晤

▲烏克蘭總統澤倫斯基。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基透過推特宣布,將於15日到訪英國首都倫敦,並與首相蘇納克(Rishi Sunak)舉行會談。

澤倫斯基最新發布的貼文指出,「今天是倫敦,英國是擴大我們的地面與空中能力方面的領導者,今日,這種合作將會持續下去,我將見我的朋友蘇納克,我們會以面對面及代表團形式進行實質協商。」

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.