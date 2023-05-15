「我是泰國下一任總理」　前進黨領袖皮塔宣布將組建政府

記者詹雅婷／綜合報導

泰國在野黨取得明顯勝利，給統治泰國近10年的軍政府沉重打擊。改革派前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）拿下最多票數，並於15日透露已開始與其他政黨針對組建聯盟進行協商，「我是皮塔，泰國的下一任總理，我們已經準備好組建政府」，誓言成為全民的總理。

▲泰國改革派前進黨領導人皮塔。（圖／路透）

綜合衛報、日經亞洲等報導，皮塔證實已邀請為泰黨（Pheu Thai）及其他4個反對黨組成聯盟，更說假若有人干預選舉結果，將付出沉重代價。選委會主席Ittiporn Boonprakon在記者會上表示，前進黨拿下500個席位之中的151席，為泰黨獲得141席；這些數字需經確認後才能宣布為正式結果。已知今年投票率創下史上新高，達到75.22%。

對任何反對黨來說，都需組成聯盟，如此一來人數就足夠強大，挺進有利於軍方的國會選制。泰國參議院250席均由軍方委任，這次泰國人民選的是眾議院全部500個席位。而未來新一任總理不僅要由500席眾議員投票選出，也必須獲得參議院的支持。參眾兩院將於7月舉行聯席會議，選出新任總理。

▲親民主政黨前進黨的支持者在選前造勢活動上舉出象徵泰國反政府示威的「三指禮」手勢。（圖／路透，下同）

曼谷朱拉隆功大學政治學家蘇拉猜（Surachart Bamrungsuk）說，「這是曼谷之春，大多數人透過投票推翻了軍事領導人。相當驚人的是，與泰國過去的起義相比，這次沒有任何暴力。軍方領導人充滿信心地跳下坦克，爬上競選卡車，卻被持不同意見的選民給碾壓了。」

政治評論家洛哈特潘諾特（Ken Mathis Lohatepanont）認為，這次大選結果代表泰國進入新時代，表明眾多泰國人民希望改變。