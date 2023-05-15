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盧卡申科神隱！錯過普丁午宴「手纏繃帶」腳步不穩　傳病重住院

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科9日在莫斯科出席勝利日慶祝活動。（圖／CFP）

▲白俄羅斯總統盧卡申科9日在莫斯科出席勝利日慶祝活動。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯68歲總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）14日並未出席首都明斯克的重要典禮，反而由總理高羅夫欽科代為宣讀致辭。其實自從9日以來，盧卡申科已連續5日未公開現身，讓外界猜測可能已經病重，甚至有消息稱他住院接受手術。

綜合路透等報導，盧卡申科9日前往俄羅斯莫斯科出席二戰勝利日紀念儀式，當時他因身體不適略過部分活動，甚至錯過與總統普丁的正式午宴，還被發現看起來神情疲累、腳步些許不穩，右手纏著繃帶。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科9日在莫斯科出席勝利日慶祝活動。（圖／CFP）

▲盧卡申科（圖右）被發現手上纏著繃帶。（圖／CFP）

當日稍晚，他返回白俄羅斯出席勝利日活動，未穿軍裝，而是穿著西裝。在這場活動上，他沒有發表談話，這是他當上總統以來頭一遭，也是他最後一次公開露面。到了14日，盧卡申科沒有出席在明斯克的重要典禮，連續5日沒有公開現身，改由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致辭。

對此，盧卡申科辦公室拒絕置評。在此之際，盧卡申科病重的傳聞也開始流傳，已知他過去兩周很少出席活動。

▲▼ 白俄羅斯總統盧卡申科9日在莫斯科出席勝利日慶祝活動。（圖／路透）

▲盧卡申科被發現看起來神情疲累、腳步些許不穩。（圖／路透）

反對派媒體Euroradio、Belarusian Hajun指出，盧卡申科已於13日被送往明斯克一間醫療機構，車隊在當日晚間7時左右抵達，一度進行管制，有武裝人員把守。另外還有消息傳出，盧卡申科是接受手術，目前情況穩定。俄羅斯媒體Podyom則是引述國會「國家院」議員札圖林（Konstantin Zatulin）消息指出，他可能只是生病，需要休息。

現年68歲的盧卡申科自1994年以來一直領導白俄羅斯，期間動用警察鎮壓抗議活動、長期關押反對派人士，並允許俄羅斯使用白俄羅斯領土對烏克蘭展開軍事行動。

俄羅斯外交部上周表示，白俄羅斯外交部長阿列尼克（Sergei Aleinik）將於15日對莫斯科展開為期3天的訪問。

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