1元農心拉麵、5元舒肥雞胸肉　吃貨快記下開賣日搶銅板美食

▲網購業者推「517吃貨節」，專屬聯名商品下殺5折，超過60款經典美味限時1元起。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

美食特惠下殺，網購平台自辦吃貨節，攜手17家品牌於5/15至5/18推出獨家聯名品祭出5折起優惠外，5/17再祭5、1、7元限定價，當天指定時段開賣的舒肥雞胸肉、極厚台式排骨、農心拉麵、蘋果肉桂厚捲等超過60款美味，不到10元銅板價就能入手，吃貨想省錢爽嗑美食，趕快把促銷時段記起來，無痛下單先搶先贏。

吃貨節開跑，蝦皮購物與Glico、午茶夫人、五木、樂米穀場等17大品牌推獨家聯名品下殺5折起，另再網羅超過60款美味商品挑戰全網最低價，推出5元、1元、7元限定價，解饞必備的大成食品享點子舒肥雞胸肉、盛香珍蘋果肉桂厚捲下殺至5元；韓國農心辣牛肉/泡菜拉麵、艾薇手工坊蜂蜜蔓越莓夏威夷豆塔、歐可茶葉真奶茶任選單包組推出1元破盤價；Cona’s 85%精選黑巧克力薄片一次帶走8片、鮮綠生活獨家秘方極厚台式排骨只要7元，不過數量有限，要搶要快。

迎接慈濟57週年，為感謝慈濟志工和會員長年來為社會無私付出，並響應茹素護生環保行動，東森購物推出「慈濟*東森-共善共好」主題活動，提供慈濟志工和會員專屬的素食、家庭日用品和保健品等優惠，只要加入東森購物會員，進入企業福委專區輸入專屬福利碼，即可成為東森購物福利會員並獲得200東森幣，每月享有專屬優惠活動及回饋商品，共善專區提供超過4000種對於促進健康、蔬食、愛護生活環境的商品，並承諾捐出1%的營收給慈濟行善幫助社會。

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，共4種口味，同步在全家便利商店上架銷售。（圖／東森購物提供）

此外，順應素食潮流，東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，目前在全家便利商店熱賣中，包括韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、川味麻辣臭豆腐和宮保雞丁飯4種美味，售價79～89元不等。即日起至5/30止，凡購買任一款，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，即可參加「消費登錄享福氣好禮」，第一重回饋50枚東森幣，可用於東森購物消費，第二重月月抽獎，每月抽出1萬元東森購物提貨券，10名幸運兒每人可獲得1000元。