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北韓又要射飛彈？美軍「連續2天」派偵察機RC-135S　嚴密監控平壤

▲▼美軍RC-135S偵察機。（圖／達志／美聯社）

▲美國空軍RC-135S偵察機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）4月13日試射固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型後，至今時隔1個月內未再進行任何軍事挑釁。不過，美國空軍從昨（14）日起連續兩天出動1架眼鏡蛇球式電子偵察機RC-135S至南韓西部海域，由於該偵察機專門用來偵測導彈情報，因此不排除平壤當局恐有試射飛彈的徵兆。

根據韓媒《東亞日報》，美國空軍一架眼鏡蛇球式電子偵察機RC-135S今（15）日清晨再度從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，軍機追蹤網站顯示，該架偵察機飛行至南韓忠清北道鄰近海域，進行長時間的偵察任務，而14日也飛行至同一海域進行偵察，推測可能是偵測到北韓有發射飛彈的徵兆，於派出動該架偵察機密監視北韓。

電子偵察機RC-135S更加著重在追蹤彈道飛彈，可以在數百公里外以尖端光學裝備、紫外線感測器等計算敵方發射前的導彈目標、光學和電子數據，在敵方發射後可以追蹤並計算出飛行軌跡和彈著點，過去每當北韓軍方發射導彈時，美國便會於當天出動該架偵察機飛行至東海（日本海）、西海（黃海），隨時監控北韓發射導彈的飛行軌跡。

據悉，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正4月連日猛烈砲轟美國總統拜登、南韓總統尹錫悅簽署的《華盛頓宣言》，威脅要施以「決定性行動」，因此專家推測北韓可能在19日七大工業國組織（G7）廣島峰會、21日美日韓領導人會談期間，以正常角度發射固態燃料ICBM，甚至是進行第7次核試驗。

南韓軍方消息人士分析，「北韓可能會藉由上述方式，以『強對強』（硬碰硬）的態度和美國的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）形成正面對決。G7峰會是一場吸引國際社會關心的大型活動，在峰會期間透過發起大型軍事挑釁，突顯『實質擁核國』的地位，不僅能吸引美國關注，更能刷一波存在感。」

另外，南韓空軍將至19日前在忠清北道清州空軍基地舉行今年上半季單獨實施的「翱翔雄鷹」（Soaring Eagle）軍演，屆時預計派出F-35A匿蹤戰機、F-15K戰機、KA-1輕型攻擊機、KC-330空中加油機、E-737空中預警機等60餘架軍機，以及260多名戰鬥要員，不排除激怒北韓發起軍事挑釁。

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