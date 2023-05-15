　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

▲▼ 俄羅斯西部布揚斯克（Bryansk）13日地區一架直升機墜毀冒煙。（圖／路透）

▲ 俄羅斯西部布揚斯克（Bryansk）13日地區一架直升機墜毀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯4架軍機13日在靠近烏克蘭邊境的地區墜毀，包括2架戰機、2架軍用直升機，引發關注。俄傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日宣稱，這些軍機有可能是被俄軍自家部隊擊落。

Newsweek報導，依據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）所披露的消息，4架墜毀的軍機在俄國西部布揚斯克（Bryansk）地區幾乎是同時被擊落，包括一架蘇愷-34戰鬥轟炸機、一架蘇愷-35戰機和兩架米-8直升機。外傳這些軍機原本是要朝烏克蘭切爾尼戈夫地區的目標發射飛彈並進行攻擊。

針對這些事件，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）14日否認與烏方有關，更在烏克蘭電視台發表談話時說，俄羅斯防空系統可能要為這些被擊落的軍機負起責任。不過他後來收回上述說法，強調這只是在開玩笑。

不過瓦格納集團首腦普里格津14日提出類似說法，暗示可能是被俄軍自家部隊擊落，「若把這4架飛機墜落點連成一圈，就會發現，圓圈直徑是40公里，也就是圓的半徑為20公里，現在上網查查，在這個圓圈的中心地帶可能會有什麼樣的防空武器，建立你自己的解讀版本吧，我不知道。」

在普里格津發表上述言論之際，與俄羅斯總統普丁的關係變得越來越緊張，還威脅要從巴赫姆特撤軍，理由是缺乏足夠彈藥。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／小甜甜一度失聯！　王少偉急衝她家找人
周休三日提案通過！　全教總支持：對學生有幫助
空軍22歲下士遭同僚輾死！祖父一手帶大　悲赴殯儀館看阿孫
口罩男真實長相曝光！　遭影射「一堆單親媽媽後宮」
孩子被長期欺負！　陸英文老師「上門殺光」霸凌者全家
宥勝「離開蕭敬騰公司」！1年前突辭演《機智》被迫草草收尾
特斯拉「小改款Model 3」車內首度曝光！全新方向盤很搶眼
行人走斑馬線又被撞！　左轉車硬過擊落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／攜帶「疑似爆裂物」靠近美駐沖繩領事館！　日44歲女遭逮

泰國大選洗牌！軍政府「被選票碾壓」慘敗　學者評：曼谷之春

矽谷菁英被刺死「驚人內幕」曝光！搞上兇嫌妹妹　嗑藥大談婚外情

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

泰國在野黨大勝！新政府「加強經濟復甦」　觀光、零售業者成贏家

拜登18日抵廣島搶先會晤日相岸田　美日峰會談中國、俄羅斯

女出席婚禮太性感　穿緊身連身裙「半透明高開衩」被罵爆

墜入太平洋！美國海軍承包商飛機訓練演習墜毀　機上3人罹難

南韓東部海岸發生規模4.5地震　住家感受明顯搖晃

土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

快訊／攜帶「疑似爆裂物」靠近美駐沖繩領事館！　日44歲女遭逮

泰國大選洗牌！軍政府「被選票碾壓」慘敗　學者評：曼谷之春

矽谷菁英被刺死「驚人內幕」曝光！搞上兇嫌妹妹　嗑藥大談婚外情

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

泰國在野黨大勝！新政府「加強經濟復甦」　觀光、零售業者成贏家

拜登18日抵廣島搶先會晤日相岸田　美日峰會談中國、俄羅斯

女出席婚禮太性感　穿緊身連身裙「半透明高開衩」被罵爆

墜入太平洋！美國海軍承包商飛機訓練演習墜毀　機上3人罹難

南韓東部海岸發生規模4.5地震　住家感受明顯搖晃

土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人　2度道歉認情緒勒索

鄰居全家過世「荒宅成禁區」　她翻牆誤闖後高燒：每晚聽到鈴鐺聲

2位SS級女優登台「唯一見面會」　老司機激動：陣容太頂！

新加坡新人出道前「就登5萬人舞台」　圓夢合作KIRE甜告白：很性感！

關山毛豬產銷班　捐贈自走式水帶沖洗器

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展「調整授課是大工程」

等了快6年！U-KISS慶祝15週年　震撼宣布「6人組」回歸

周杰倫香港開唱遇雨　張學友「霸氣1舉動」逼退雨神了！

中捷意外／闖禍吊臂過期為何能展延？　勞動部：像車子保養得好還能開

挺侯派嗆「徵召郭台銘就罷免朱立倫」　李德維：別太過驚嚇害怕

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

買婚戒卻無法結婚　準新郎死亡未婚妻重傷

小三數學「5X8=40」被打叉！！內行曝關鍵

男婚禮上台嗨舞　突倒地心臟病發亡

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

母親節悲歌！日無業男「割喉」82歲母

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

安全氣囊恐爆炸　美要求車廠大規模回收6700萬顆

受年輕世代歡迎　泰國反對派開票領先！

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：最快今年讓俄徹底戰敗

澤倫斯基：最快今年讓俄徹底戰敗

烏克蘭總統澤倫斯基周末旋風訪問義德法等關鍵歐洲盟友，在等待已久的反攻前夕獲得新一輪軍援。他14日表示，在西方援助之下，勝利是完全可能的，烏克蘭最快今年底就能讓俄羅斯戰敗且「不可逆轉」。

俄軍慌亂落跑影片曝！　緊張臥倒起身繼續逃

俄軍慌亂落跑影片曝！　緊張臥倒起身繼續逃

俄羅斯罕見承認：2軍官命喪巴赫姆特

俄羅斯罕見承認：2軍官命喪巴赫姆特

澤倫斯基抵柏林　將與總理蕭茲會面

澤倫斯基抵柏林　將與總理蕭茲會面

俄戰機進入防空識別區　F-22升空攔截

俄戰機進入防空識別區　F-22升空攔截

關鍵字：

俄烏戰爭布揚斯克Bryansk工商日報普里格津Yevgeny PrigozhinYurii Ihnat軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

「周休三日」提案過了！5700人連署

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面