俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

▲ 俄羅斯西部布揚斯克（Bryansk）13日地區一架直升機墜毀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯4架軍機13日在靠近烏克蘭邊境的地區墜毀，包括2架戰機、2架軍用直升機，引發關注。俄傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日宣稱，這些軍機有可能是被俄軍自家部隊擊落。

Newsweek報導，依據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）所披露的消息，4架墜毀的軍機在俄國西部布揚斯克（Bryansk）地區幾乎是同時被擊落，包括一架蘇愷-34戰鬥轟炸機、一架蘇愷-35戰機和兩架米-8直升機。外傳這些軍機原本是要朝烏克蘭切爾尼戈夫地區的目標發射飛彈並進行攻擊。

針對這些事件，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）14日否認與烏方有關，更在烏克蘭電視台發表談話時說，俄羅斯防空系統可能要為這些被擊落的軍機負起責任。不過他後來收回上述說法，強調這只是在開玩笑。

不過瓦格納集團首腦普里格津14日提出類似說法，暗示可能是被俄軍自家部隊擊落，「若把這4架飛機墜落點連成一圈，就會發現，圓圈直徑是40公里，也就是圓的半徑為20公里，現在上網查查，在這個圓圈的中心地帶可能會有什麼樣的防空武器，建立你自己的解讀版本吧，我不知道。」

在普里格津發表上述言論之際，與俄羅斯總統普丁的關係變得越來越緊張，還威脅要從巴赫姆特撤軍，理由是缺乏足夠彈藥。