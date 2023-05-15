泰國大選洗牌！軍政府「被選票碾壓」慘敗　學者評：曼谷之春

▲張貼在曼谷的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）競選海報，於4月14日潑水節期間遭人以顏料塗抹。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國14日舉行國會大選，在清點完大約99%的選票後，支持民主的兩大反對黨前進黨（Move Forward）與為泰黨（Pheu Thai）成為最大贏家，兩黨預計在500席眾議院席次中贏得287席，優勢遠大於軍方支持政黨，有可能使泰國在軍事政變將近10年後重新由親民主派執政。有泰國學者評論，這次大選是「曼谷之春」。

▲▼泰國親民主政黨前進黨（Move Forward）的支持者在選前造勢活動上舉出象徵泰國反政府示威的「三指禮」手勢。（圖／路透）

根據彭博社報導，若選舉結果確認，前進黨與為泰黨預計將在眾議院贏得287個席位，對於要在眾院占有多數優勢而言綽綽有餘。但由於泰國2017年修憲規定，參議院250名議員均由軍方任命，並且有權與500名眾議員一同投票選出總理，反對黨獨力組閣難度之高，估計未來數周甚至數月須進行大量黨派協商與結盟，才能決定由哪個政黨領導組建新政府。

然而，泰國選民在這次大選中明顯傾向於支持民主的政黨，而不是執政近10年的軍政府，這種變化可能會削弱泰國軍系力量。朱拉隆功大學的政治學家蘇拉猜（Surachart Bamrungsuk）接受泰國國家電視新聞網訪問時表示，「這是曼谷之春，大多數人透過投票推翻了軍事領導人。相當驚人的是，與泰國過去的起義相比，這次沒有任何暴力。軍方領導人充滿信心地跳下坦克，爬上競選卡車，卻被持不同意見的選民給碾壓了。」

▲4月26日外媒記者拍到，張貼於曼谷街頭的帕拉育競選海報遭到破壞。（圖／路透）

泰國前陸軍總司令帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）於2014年發動政變後成為泰國總理，2019年再度當選連任，他領導的軍系統治集團已掌控泰國政治長達十餘年。據《曼谷郵報》報導，帕拉育對他的支持者表達感謝，並表示他已經為國家盡了最大努力。