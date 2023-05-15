泰國在野黨大勝！新政府「加強經濟復甦」　觀光、零售業者成贏家

▲前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）代表為泰黨參選 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國大選已開出97％選票，兩大在野黨獲得明顯勝利，票數超過執政黨2倍以上，儘管目前仍未篤定能順利組閣，但外媒分析，在野黨勝選將有利於零售業者、消費品製造商與觀光業，重新強化內需，加強泰國經濟復甦。

泰國選舉委員會資料顯示，目前已開完97％的選票，在野的前進黨（Move Forward）與為泰黨（Pheu Thai）共拿下超過2350萬票，遠超過總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）所屬團結建國黨（United Thai Nation Party）的450萬票。

▲42歲的前進黨（Move Forward）黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）



根據Bloomberg報導，在野兩黨有機會拿到下議院500席中的280個席位，若兩黨最終組成聯合政府，將有利於零售商、消費品製造商和觀光業者，因為新政府將重新強化內需，加強泰國經濟復甦，預計將會履行現金發放、提高最低工資、增加養老金與老人津貼等政見。

旅遊業

大多數政黨都認為旅遊觀光是個可以快速增加就業和收入的行業，為泰黨在政見中提出，預計2027年會將來自外國遊客的收入提高到3兆泰銖（約台幣2.9兆元），進一步把泰國定位成東南亞交通樞紐，計畫於4年內增加機場容量，預期能接待超過1.2億名遊客，同時促成更多的雙邊免簽旅行協議。

日用消費品製造商

從冷凍食品到即食食品、泡麵等製造商，預計在選後會贏來更多消費者支出。

▲泰國大多數政黨都認為旅遊觀光是個可以快速增加就業和收入的行業。（圖／達志影像／美聯社）



零售業者

由於新政府可能發放現金、降低燃料和電力成本，預計會讓泰國人有更多的餘裕去消費，範圍從民生用品、食品到智慧型手機都有望出現購買潮。

水泥、家居業者

為泰黨承諾在4年內讓農業收入增加2倍，因此估計泰國800萬戶農民可能會花更多錢來裝修房屋或蓋新房子，包含水泥等建材業者，還有家居品、家具業者都有機會受益。

電力業者

本次選舉中大多數政黨都承諾削減電費以獲取支持，因為泰國民眾多次為了夏季飆漲的電費表達強烈抗議；為泰黨可能會大幅削減零售電價，並修改部分現有的採購方案。

燃油零售商

泰國政府長期補貼零售柴油和液化瓦斯價格，以抑制通貨膨脹；新政府可能會審查削減柴油消費稅，以及針對低收群體進行定向補貼，可能會影響煉油商和零售商。

大麻

泰國是亞洲第一個大麻合法化的國家，但隨著新政府可能上任，這項產業可能會受到打擊，因為前進黨和為泰黨都反對自由使用大麻，都希望將其再次歸類為麻醉品，限制其僅能用於醫療目的，可能會影響4500多名大麻業者和百萬名農民。

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