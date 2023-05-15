墜入太平洋！美國海軍承包商飛機訓練演習墜毀　機上3人罹難

▲失事飛機當時正參加演習訓練。圖為聖克利門蒂島。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架海軍承包商飛機10日在南加州附近的太平洋海域墜毀，機上3名機組人員死亡。當時失事飛機正在聖克利門蒂島附近參加海軍一次訓練演習，且都在軍事禁區內飛行。

綜合洛杉磯時報、CBS報導，這架失事飛機當時從木古角海軍航空站（Naval Air Station Point Mugu）起飛，但起飛後與空中交通管制員失聯。美國海岸警衛隊事後證實，這架飛機於當地10日上午7時55分墜入太平洋，立即展開水上搜索行動，並在聖克利門蒂島（San Clemente Island）西南方約1英里處找到殘骸，但並沒有找到機上3人。

到了12日，擁有這架飛機的鳳凰航空公司（Phoenix Air Group）證實，機上3名人員罹難，分別是機長塔特曼（Eric Tatman）、副機長格林斯（Spencer Geerlings）及飛機系統專家加納（Shane Garner）。

鳳凰航空公司透過聲明表示，事發當日有兩架飛機參加海軍訓練演習，是與海軍艦隊戰備有關的精心策畫系列飛行之一，一架飛機安全降落、一架墜毀。當局表示，罹難者遺體尚未尋獲。美國國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空總署（FAA）及國防部正調查墜機原因。