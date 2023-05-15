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20年「最強颶風」登陸緬甸！洪水灌爆街頭掀屋頂　孟國急撤數十萬人

▲▼颶風摩卡14日侵襲緬甸若開邦首府實兌，建築物屋頂被掀開、洪水灌爆街頭。（圖／路透）

▲颶風摩卡14日侵襲緬甸若開邦首府實兌，建築物屋頂被掀開、洪水灌爆街頭。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

近2年來最強大的颶風摩卡（Mocha）逼近孟加拉、緬甸，最後昨（14）日下午從緬甸若開邦首府實兌（Sittwe）登陸，每小時風速達209公里的強大風暴掀開建築物的屋頂，數千人被迫躲避至寺廟、佛塔、學校，造成至少3人死亡；至於孟加拉當局則緊急疏散柯克斯巴札爾（Cox’s Bazar）數十萬居民和洛興雅族難民，未有人員死亡。

根據《路透社》、《美聯社》，緬甸政府氣象部門表示，被歸類為超級氣旋的颶風摩卡於14日下午從緬甸若開邦首府實兌登陸，雖然夜幕降臨時尚不清楚颶風破壞程度，然而當天色一亮，可以確定狂風吹垮了手機訊號塔、切斷該地區通訊，當地媒體在通訊中斷前獲取的影像畫面顯示，狂風拍打樹木、洪水淹沒城鎮街道，民眾受困在低漥地區的住家。

▲▼颶風摩卡14日侵襲緬甸若開邦首府實兌，建築物屋頂被掀開、洪水灌爆街頭。（圖／路透）

緬甸軍方新聞辦公室表示，颶風摩卡嚴重破壞若開邦實兌、皎漂（Kyaukpyu）、古亞鎮（Gwa）的房屋、變壓器、通訊塔、船隻、燈柱。當地一名志工Tin Nyein Oo透露，實兌30萬居民中有4000多人被疏散至其他城市避難，2萬多人逃往地勢較高的寺廟、寶塔、學校等避難。

不過某個控制若開邦廣大區域的少數民族民兵組織卻表示，實兌、皎漂大量建築物被颶風摩卡破壞，民眾躲避的學校、寺廟的屋頂被掀開。

緬甸東部撣邦一支救援隊在臉書發文表示，他們尋獲一對夫妻的屍體，該對夫妻所在的房屋慘遭暴風雨所引起的土石流掩埋；至於緬甸曼德勒省中部城鎮彬烏倫（Pyin Oo Lwin），則有一名男子慘遭榕樹砸死。

緬甸一間慈善基金會的主任林林（Lin Lin）表示，避難所的食物已所剩不多。緬甸國營媒體則指出，軍政府正準備向災區運送食品、藥品、醫療團隊，颶風摩卡在襲擊若開邦後將會減弱，預計今（15）日襲擊位處西北部的欽邦。

▲▼颶風摩卡14日侵襲緬甸若開邦首府實兌，建築物屋頂被掀開、洪水灌爆街頭。（圖／路透）

至於孟加拉城市則可以說是幸免於難。孟加拉氣象局局長拉赫曼（Azizur Rahman）表示，當局稍早在風暴來襲之前，已撤離30萬名居民。孟加拉東南部城市柯克斯巴札爾人口稠密的難民營裡，洛興雅人難民躲在家中，派駐孟加拉的聯合國機構和救援人員，在安置受緬甸當局迫害的洛興雅人難民營中，預先安置數噸乾糧、數十輛救護車以及流動醫療隊，難民營容納了100萬人。

至於孟加拉聖馬丁島（Saint Martin’s Island）約有300間房屋毀損、12名島民受傷。

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