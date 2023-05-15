土耳其大選將進入「百年來首例」第二輪決選　在野黨質疑計票結果

▲土耳其總統大選很可能將進入5月28日的第二輪決選。圖為反對派聯盟總統候選人基里達歐魯選前造勢現場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其14日舉行總統大選，根據官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）統計逾97%的開票結果顯示，競選連任的艾爾段暫以49.39%領先，但由於無人獲得過半選票，恐將進入建國百年來首度第二輪決選。主要對手基里達歐魯指控執政黨拒絕接受部分計票，批評「這是在摧毀土耳其的意志」。艾爾段則說，已經準備好面對決選。

綜合法新社、路透社等外媒報導，土耳其國營安納杜魯新聞社公布的將近97%開票結果顯示，艾爾段（Recep TayyipErdogan）以49.39%得票率，領先基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的44.92%。第三位候選人歐根（Sinan Ogan）則大約獲得5%選票。

然而，基里達歐魯在共和人民黨（CHP）安卡拉總部指責，艾爾段領導的執政黨拒絕接受1000多個投開票所的計票結果，形同在「摧毀土耳其的意志」，「你不能藉由反對來阻撓即將發生的事，我們不會讓這件事成為既定事實。」他呼籲支持者無論如何都要留在投票箱前，直到每張選票都被計算在內。

由於所有候選人票數皆未過半，這場總統大選很有可能將在5月28日進入第二輪決選，這也是土耳其百年官方歷史以來首度進入決選。艾爾段表示，「我全心全意地相信，我們將在未來五年繼續為人民服務。」並稱，若最後選舉結果沒有明顯贏家，他已準備好與對手進行決選。

質疑計票結果的基里達歐魯雖然有些沮喪，但也承認決選似乎不可避免，「如果我們的國家說要進入第二輪，我們絕對會在第二輪中獲勝，因為社會變革的意志高於50%。」

然而，路透社報導指出，由於這次大選也包含土耳其大國民議會選舉，若投票使艾爾段領導的執政聯盟取得議會多數席次，這也將讓他進入第二輪決選時更具潛在優勢。

路透社補充，土耳其是一個擁有8500萬人口的北約成員國，此次總統選舉不僅將決定由誰來領導土耳其，還將決定土耳其是否會回歸更為世俗、民主的道路；以及未來將如何解決嚴重的生活成本危機，如何處理與俄羅斯、中東和西方關鍵的外交關係。