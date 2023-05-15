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辦婚禮被詐123萬！大馬網紅怒控「飯店拒上菜」　竟是婚企把錢吞了

▲▼大馬網紅被婚企詐騙。（圖／翻攝instagram@shaniena.natasyaa）

▲大馬網紅莎妮娜婚禮狀況連連。（圖／翻攝instagram@shaniena.natasyaa）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞彩妝網紅莎妮娜（Shaniena Natasya）自曝婚禮被搞砸的慘痛經驗，她11日在檳城一間五星級飯店舉辦婚禮，當天卻是狀況連連，飯店拒絕上菜、婚攝沒有剪輯影片，甚至新人忙完一整天後，還被禁止入房休息。她當面質問飯店經理，這才發現婚企私吞18萬令吉（約新台幣123萬元）費用，立刻向警方報案。

mStar與星洲網報導，莎妮娜一開始與婚企談妥費用10萬令吉（約新台幣68萬元），付款2周後又被追加6萬令吉（約新台幣41萬元），但她當時認為五星級飯店所費不貲，因此沒有想太多。

婚禮前一天，婚企又開口加碼5萬令吉，但被當場拒絕。莎妮娜直言，如果第三筆款項也付出去，「一場婚禮就要花21萬令吉（約新台幣144萬元），這也太離譜了吧！」不過，到了婚禮當天，她在補妝時得知賓客沒有東西吃，情急之下又補上2萬令吉（約新台幣13萬元）。

▲▼大馬網紅被婚企詐騙。（圖／翻攝instagram@shaniena.natasyaa）

▲莎妮娜當面質問詐財婚企。（圖／翻攝instagram@shaniena.natasyaa）

莎妮娜前前後後付款18萬令吉，婚禮卻仍連連出包，她與老公折騰到凌晨3時又被拒絕入房，氣得找工作人員理論，雙方講開後才知道，婚禮流程之中有多筆款項根本沒收到錢。

此時，婚企正想要逃離現場，被莎妮娜的友人及時攔截，在眾人逼問下才坦承私吞18萬令吉，把錢拿去租賓士、購買巴黎世家等精品，甚至宴請一堆朋友出去玩。

莎妮娜透露自己其實認識那位婚企，「之前已經有人提醒我要注意他這個人，我還不以為意」，如今終身大事竟然被毀了，「我覺得很無辜，我們沒有做錯任何事情，明明已經付錢，卻被當成罪犯。」更誇張的是，她報警後才知道自己不是唯一受害者，至少還有另一對新人也宣稱遭到這名婚企詐騙。

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