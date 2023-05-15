澤倫斯基曝「最快今年」讓俄國徹底戰敗　反攻前又獲德法軍援

▲烏克蘭總統澤倫斯基會晤德國總理蕭茲。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基周末旋風訪問義德法等關鍵歐洲盟友，在等待已久的反攻前夕獲得新一輪軍援。他14日表示，在西方援助之下，勝利是完全可能的，烏克蘭最快今年底就能讓俄羅斯戰敗且「不可逆轉」。

德國是歐洲最大經濟體，開戰初期對於是否向烏克蘭提供致命武器猶豫不決，因此招致國際批評，但如今已經成為僅次於美國的第二大烏克蘭軍援提供者。

烏德領袖14日會晤後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）宣布向基輔提供價值30億美元的新一輪軍援，包括彈藥、無人機、30輛豹1主戰坦克、裝甲步兵戰車、4套防空系統等。他表達與基輔的完全團結，毫不含糊形容俄羅斯的戰爭是「帝國主義攻擊…威脅整個歐洲的和平。俄羅斯必須撤出他的軍隊。」

澤倫斯基大讚德國是「真正的朋友與可靠的盟友」，感謝「巨大的」軍事及經濟支持。他被問及基輔現在是否擁有足夠武器，能夠發動等待已久的反攻時回應，「還需要一趟外國旅行，然後就會足夠了。」

▲澤倫斯基和法國總統馬克宏共進晚餐逾三小時。（圖／路透）



14日稍晚，澤倫斯基抵達巴黎，與法國總統馬克宏共進晚餐。會後馬克宏宣布未來幾周向基輔提供額外軍援，並且特別關注支持烏軍防空能力。他也向澤倫斯基重申，只要有需要，巴黎都會繼續提供政治、經濟、人道及軍事援助。

根據《路透社》，法國將在最新一輪軍援提供士兵培訓、數十輛裝甲車與輕型坦克等，其中包括速度與機動性都很高的AMX 10 RC裝甲車。一名法國總統府消息人士透露，巴黎將提供更多更現代化的防禦系統。

澤倫斯基抵達法國西南部的韋利濟─維拉庫布萊空軍基地（Villacoublay Airbase）時，也在推特發文，「每一次訪問，烏克蘭的防衛及進攻能力都在擴大。與歐洲的連結越來越強大，對俄羅斯的壓力也越來越大。」

▲澤倫斯基會晤義大利總理梅洛尼。（圖／路透）

在訪問德法之前，澤倫斯基也於13日抵達羅馬，先後會見義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼（Giorgia Meloni），之後前往梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

羅馬當局強調向烏克蘭提供軍事、經濟、人道等權力援助，梅洛尼也譴責莫斯科「殘暴且不正義的侵略」，呼籲俄羅斯撤軍，支持烏克蘭加入歐盟，同時與北約強化夥伴關係。

▲澤倫斯基與教宗方濟各會面。（圖／路透）

澤倫斯基與教宗會面後發表聯合聲明指出，兩人討論了「戰爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢」，「雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動以支援民眾。教宗也特別強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助」。但是，內文並未直接點名俄國。