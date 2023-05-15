女出席婚禮太性感　穿緊身連身裙「半透明高開衩」被罵爆

▲女子著性感服裝出席婚禮遭網友指責搶奪新娘視線。右圖為該裙裝的展示模特圖。（圖／翻攝自每日星報）

圖文／CTWANT

究竟什麼樣的服裝才足夠妥當，得體又不至於搶走新人風采，婚禮穿搭時常是讓人需要好好思考的問題，但國外一名女士貌似犯了這個錯誤，她在參加朋友婚禮時穿了一件白色半透明且高開衩的連身裙，還能清楚地看見長裙裡穿的內搭是什麼，這樣的特殊打扮被人匿名發到臉書社團上公審，指責她不懂得禮儀，但也有人選擇真誠給予她穿搭建議。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導，這幾張照片被發在臉書社團「That's It, I'm Wedding Shaming」上，照片中的女子身著白色緊身連身裙，以半透明的布料點綴，並開衩到接近大腿根部，還能清晰地看見內裡看起來像泳衣的造型，但照片中的主人翁也因此受到大量批評。

網友紛紛說道，「它很漂亮、華麗且前衛，但並不是在朋友婚禮上穿的衣服」、「看起來更像是泳衣和罩衫，這應該是去泳池時穿的」，並指責她這樣的行為是想喧賓奪主，分散新娘在生命中最美好一天的注意力，搶奪視線、成為婚禮上眾人所關注的焦點，破壞新娘的大喜之日。不過，除了批評的聲浪，也有一些網友稱讚女子並給予穿搭建議，表示「衣服真的很可愛，但她應該穿不同顏色的鞋子」。

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