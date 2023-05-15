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G7領袖鎖定俄國能源、軍事　將祭出新制裁

▲俄國飛彈落入波蘭，G7領導人在峇里島召開緊急峰會。（圖／路透）

▲G7領袖預期將對俄羅斯祭出更嚴厲制裁。（圖為去年G7與北約領袖共商對俄措施／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

熟悉相關消息的官員指出，七大工業國（G7）將在本周於日本舉行的峰會上，針對俄羅斯採取更嚴厲的制裁，鎖定幫助俄方持續戰事的能源與出口項目。

路透社報導，G7工業國峰會將於19日至21日舉行，官員透露，領袖們將針對以第三國方式逃避制裁的問題公布新措施，同時尋求打擊俄羅斯未來的能源生產，與封鎖支援俄軍的貿易項目。

美方官員也預期，G7領袖們將會同意改變制裁方式，至少針對特定貨物，所有的出口都將轉為自動禁止，只有在登上允許通行名單後才能出口。

拜登政府此前敦促G7盟國應該撤回先前的制裁方式，此前允許只要未列入黑名單，所有貨物都能被交易到俄羅斯。制裁方式的改變，將讓俄羅斯更難鑽漏洞。

目前並非所有盟國都同意要廣泛地展開更嚴厲的制裁，不過美方期待在俄羅斯軍事最敏感的部分，G7成員國將轉向支持「除非在特定名單上，否則一律禁止」的制裁模式。不過確切是針對哪個部分，目前仍在討論中。

G7領袖聯合聲明的確切措辭仍在峰會前進行談判和調整。G7 包括美國、日本、加拿大、法國、德國、義大利和英國。

G7成員國作為烏克蘭的西方盟友，正尋求新方法加強對俄羅斯現有的制裁，包括出口管制、簽證限制和油價上限，這些制裁已對俄羅斯總統普丁施加了壓力，但沒有停止一年多以來的全面入侵。

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