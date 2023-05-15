澤倫斯基抵巴黎會馬克宏　法：商討烏緊迫軍事需求





▲澤倫斯基抵達法國巴黎。（圖／路透）

文／中央社巴黎14日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達法國首都巴黎，與法國總統馬克宏會談。在烏克蘭可能準備投入反攻之際，他進行歐洲多國訪問已經取得額外軍事支持的承諾。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚抵達巴黎西南方維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地時推文稱：「巴黎，每次造訪，烏克蘭防衛和進攻能力都同步擴張。」

「對歐洲關係更加堅實，俄羅斯壓力日增。」

馬克宏（Emmanuel Macron）於不久後在艾里賽宮（Elysee Palace）歡迎澤倫斯基，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的第2次。

法國總統府指出，兩人於總統府晚宴期間，將就法國「支持」烏克蘭「緊迫的軍事和人道需求」進行商討。馬克宏將「重申法國和歐洲堅定不移地支持恢復烏克蘭的合法權利並且捍衛其基本利益」。

澤倫斯基稍早訪問德國首都柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談。他在與蕭茲的聯合記者會中指出，烏克蘭目標在解放獲國際承認的邊界之內的土地。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）援引外洩美國情報文件報導，澤倫斯斯基曾考慮嘗試占領適於作為對莫斯科和談籌碼的俄羅斯地區，但是此舉將使他與西方政府發生分歧。西方堅持提供的武器不能用於攻擊俄羅斯目標。

根據官方傳譯，被問到上述報導內容時，澤倫斯基表示，「我們不攻擊俄羅斯領土，我們解放自己的合法領土」、「我們既沒有時間也沒有力量（攻擊俄羅斯）」、「我們也沒有剩餘的武器可以這麼做」。

訪問德國期間，澤倫斯基在蕭茲陪同下前往德國西部的亞琛（Aachen），代表烏蘭人接受夙負盛名的查里曼獎（Charlemagne Prize），理由是烏克蘭在他的領導下不僅為國家主權和人民生命奮戰，也捍衛歐洲和歐洲的價值。

澤倫斯基受獎時說：「烏克蘭人永遠都會讓歐洲更強大…烏克蘭不只要在這場戰爭中取得勝利，而且也會就全球任何地方發生的侵略、併吞、驅逐和種族滅絕災難，取得勝利。」