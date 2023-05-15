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土耳其大選完成1／4計票　艾爾段得票率54%暫時領先

▲▼土耳其總統和議會選舉。（圖／路透）

▲土耳其大選結果將出爐。（圖／路透，下同）

中央社

土耳其14日舉行總統大選，根據國營媒體報導，在完成1/4選票計票後，現任總統艾爾段領先世俗派對手基里達歐魯，不過選情仍有可能出現變化。

法新社報導，在完成25.7%選票計票後，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）得票率為54.3%。代表6個在野黨陣營民族聯盟（Nation Alliance）的世俗化、中間偏左共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）得票率為39.8%。

▲▼土耳其總統和議會選舉。（圖／路透）

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