快訊／受年輕世代歡迎！　泰國大選反對派開票領先

▲泰國前進黨黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）



中央社

泰國14日舉行國會大選，計票結果顯示，獲軍方支持、執政近10年的政府遭遇重大挫敗。改革派的前進黨領袖表示，考慮與另一在野黨為泰黨共組聯合政府。

法新社報導，代表前進黨（Move Forward）出戰總理一職的皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，與為泰黨（Pheu Thai）達成協議「絕對有可能」。在完成逾8成選票計票後，這兩個運動占有優勢。

▼泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）領導為泰黨。（圖／路透）



▲廣受年輕世代歡迎的皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透，下同）



渴望變革的年輕世代和總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）代表的保守保皇派間的矛盾在這場選舉中具體展現。2014年5月時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月根據臨時憲法就任總理。

▲貝東丹。（圖／路透）



根據「曼谷郵報」（Bangkok Post）非官方即時統計資料，截至台北時間15日凌晨1時10分已開出81.8%票數，前進黨在區域候選人席次及政黨名單席次雙雙領先，為泰黨則分別居次，帕拉育的團結建國黨（United Thai Nation Party）暫居第5。

▼泰國總理帕拉育Prayuth Chan-ocha。（圖／路透）

