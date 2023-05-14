「周休三日」提案過了！5700人連署讓台灣成亞洲第一　政府將回應

▲勞團五一上凱道爭勞權 。（資料照／記者嚴云岑攝）



記者許力方／台北報導

總統蔡英文曾於2015年時說「台灣勞工放太多假了」，但「過勞」已經像是台灣的代名詞，勞動部統計，2021年台灣勞工的平均年總工時為2000小時，創下歷年最低紀錄，即使估計是因疫情影響大幅縮短，但台灣仍位居全球第四高。有民眾發起提議，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，有超故5700人附議，政府將於6月26日回應。

英國去年展開全球最大規模「周休三日」試驗計畫，結果顯示，企業成長超過35%，離職人數、缺勤率都下降，員工健康還獲得明顯改善，對公司好處更多，使得有超過9成試驗企業願意繼續實施。消息引發不少台灣網友關注。

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有民眾「Lucas」於3月7日在公共政策網路參與平台上發起提案，直指「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，參考英國周休三日的試驗計畫，希望大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家，以利減少員工離職率、增加陪兒女的時間以及提升工作效率。

台灣周休三日提案計畫有不少網友贊成，直呼「支持！合理的休息是為了提升效率，周休三日是國外趨勢」、「希望同時連署降低工時」、「至少先試行周休2.5日」、「如果這附議過不了，就表示台灣大部份員工都太奴」。不過也有網友表態：「不同意，周休三天生產力會下降，會工廠外移失業增加」、「是多懶？這樣國家不會進步ㄟ」、「請拿出數據證明這對台灣的環境也有好處」。

提議經過檢核後，60天的附議時間內需完成5000份，才可獲得成案。「周休三日」的提案經過約一個多月後，在4月26日通過，達到5736人附議，主管政府機關將於2個月內具體回應，時限落在6月26日，將透過平台回應。