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俄羅斯罕見認了：2名軍事指揮官命喪巴赫姆特

▲▼烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥後休息。（圖／路透）

▲烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥。（圖／路透，下同）

中央社

俄羅斯國防部今天說，2名俄軍指揮官在烏克蘭東部前線熱點巴赫姆特附近的戰鬥中喪生。俄國罕見會宣布在戰場上的損失。

法新社報導，根據這項宣布，俄軍第4機動步兵旅指揮官馬卡洛夫（Vyacheslav Makarov）和一個軍團負責政治工作的副指揮官布羅夫科（Yevgeny Brovko）在烏克蘭東部的戰鬥中喪生。

這個消息宣布之際，為控制烏東頓內茨克（Donetsk）地區巴赫姆特（Bakhmut）的戰鬥正在激烈進行。

俄羅斯國防部在聲明中說，馬卡洛夫上校在他的旅擊退烏克蘭軍隊在克拉斯涅（Krasne）以南的攻擊時喪生。

聲明說：「敵人兩度攻擊被擊退。在擊退第3次攻擊時，旅長受重傷，在從戰場撤離時死亡。」

▲▼烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥後休息。（圖／路透）

國防部說，布羅夫科是在俄羅斯軍隊擊退烏軍對其他地方的攻擊時喪命，並且說他「英勇犧牲，身上有多處彈片傷痕」。

莫斯科也提及俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）說，相關「突擊分隊」在空降部隊的支持下，繼續為控制巴赫姆特西部地區而戰。

國防部說：「在過去一天裡，敵人多次大規模進攻，想突破我們軍隊在阿特莫夫斯克（Artemovsk）北邊和南邊的防衛。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特的俄文名稱。

俄羅斯對在烏克蘭的損失一直嚴格保密。

▲▼烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥後休息。（圖／路透）

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