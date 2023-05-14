26次登頂聖母峰　尼泊爾雪巴人成世界紀錄第2人

▲聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）

中央社

一名尼泊爾官員表示，尼泊爾雪巴嚮導帕桑．達瓦．雪巴（Pasang Dawa Sherpa）今天第26度登頂聖母峰（Mount Everest），成為全球第2位實現此壯舉的人。

路透社報導，政府旅遊局官員寇瑞拉（Bigyan Koirala）表示，46歲的帕桑．達瓦．雪巴站上了8849公尺的頂峰，與卡米．瑞塔．雪巴（Kami Rita Sherpa）共享登頂次數的紀錄。

目前也正在攀登聖母峰的卡米．瑞塔如果成功登頂，可能將創造另一項紀錄。

雇用帕桑．達瓦的Imagine Nepal Treks健行公司表示，帕桑．達瓦是與一位匈牙利客戶攀登到山頂。

公司職員達瓦．夫提．雪巴（Dawa Futi Sherpa）告訴路透社：「他們（帕桑．達瓦和客戶）正在從山頂移動下山，狀態良好。」

雪巴人以卓越的登山技巧聞名，他們主要以擔任外國客戶的山上嚮導維生。

達瓦．夫提提到，一名巴基斯坦女子奇亞尼（Naila Kiani）也在今天登頂，成為今年攀登季節中第一位登頂的外國登山者，3月到5月是聖母峰的攀登季節。

路透社無法獨立證實這項消息。

根據「喜馬拉雅時報」（The Himalayan Times），37歲的奇亞尼是駐在杜拜的銀行家，在攀登聖母峰前，她已登上全球14座最高峰中的其中4座。

尼泊爾當局今年已經為希望攻頂聖母峰的外國登山者發放了467張登山證，刷新了紀錄。

每位登山者通常都有最少1名雪巴嚮導同行，這加劇了狹窄的攻頂之路可能會過於擁擠的擔憂，聖母峰的攻頂之路被稱為「希拉瑞之階」（Hillary Step）。

根據喜馬拉雅資料庫和尼泊爾官員，自從1953年希拉瑞爵士（Sir Edmund Hillary）和雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）首度登頂後，聖母峰的攀登人數已突破1萬1000次，約有320人在攀登過程中喪生。

Summiting Everest at around 9 am on Sunday, Pasang Dawa Sherpa has equalled the record for the most number of summits of the mountain. #Nepal #Mountain #Everest #Everest2023 #Sherpa #Climbing #Record 由 OnlineKhabar in English 發佈於 2023年5月13日 星期六