行人地獄！8歲童校園前過馬路「慘遭撞死」　公車闖紅燈右轉釀禍

▲南韓一名年僅8歲的男童過馬路時，遭違反號誌燈的公車撞死，14日舉辦告別式，由哥哥捧著遺照。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

台南3歲女童和母親過馬路時，慘遭杜姓孕婦開車撞死，引起社會關注行人安全議題，稱台灣為「行人地獄」。而在南韓則是同樣發生類似悲劇，一名8歲男童10日在校園前過馬路時，遭到右轉公車違反信號撞死，今（14）日舉辦告別式，當靈車行駛至校園正門，男童哥哥捧著遺照下車時，家屬和同學們痛哭失聲。

根據《韓聯社》，南韓京畿道水原市勸善區本月10日發生一起死亡車禍，一名50多歲的司機開著市區公車，豈料當天中午12時30分行經好梅實洞標示「學校區域」（school zone）的路口時，竟然違反信號燈右轉，當場撞上穿越馬路的8歲男童趙銀潔（조은결，音譯），男童失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸身亡。

警方調查指出，事發路口所設置的紅綠燈，其實有針對右轉車輛進行指示，當男童趙銀潔穿越馬路時，行人號誌燈顯示為「綠燈」，而右轉信號燈則顯示為「紅燈」，不過該名公車司機卻違反號誌指示，才會撞上男童，導致悲劇發生。

▼公車司機違反信號指示右轉，撞死年僅8歲的男童

該名司機接受酒測的結果為陰性，顯示該名司機並未酒駕，他接受警方調查時辯稱「我完全不知道右轉燈號變成紅燈了」。根據《民植法》（特定犯罪加重處罰法第5條13項），若在校園區域（school zone）違反遵守行車安全之義務，導致兒童身亡，最重可判處無期徒刑、或3年以上刑期。

11、12日，許多家屬、一般民眾前往亞洲大學醫院靈堂向男童趙銀潔獻花、飲料、零食等，他們表情相當凝重，不過當看到眼前遺照裡男童趙銀潔開朗微笑的可愛臉龐時，淚水終於止不住地潰堤，他們掩面哭泣喊道，「這麼可愛的小孩，該怎麼辦啊」、「他還太小了」。

▼男童趙銀潔14日舉辦告別式。

男童趙銀潔的告別式於14日上午11時50分進行。中午12時30分，載著男童趙銀潔靈柩的車輛於同一時間來到了男童生前就讀小學的正門口前，此時男童的媽媽、哥哥等親屬，以及生前的同學、朋友、教師等300多人聚集校門前，當哥哥捧著弟弟的遺照走下靈車，在場所有人都哭成一團。

男童趙銀潔的媽媽摸著遺照痛哭失聲，「銀潔啊～該上學了」。

據悉，目前肇事的公車駕駛被警方依《民植法》拘留處置。

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