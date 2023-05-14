新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

▲全球新冠疫情逐漸消退。圖為紐約市街頭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

全球新冠疫情消退，但《舊金山紀事報》等媒體引述美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據報導，新冠肺炎仍是美國2022年第四大死因，且今年可能繼續保持名次。自今年1月以來，逾4萬名美國人死於這種疾病，大多數都是老年人或免疫力低下族群。

CNN、Axios引述美國CDC數據指出，在疫情第一年與第二年，新冠肺炎是全美第三大死因，但2022年死亡數已降至前一年的1/2左右，隨著染疫病歿人數減少，2022年全美整體死亡率也降低5.3%。儘管如此，美國過去3年仍逾113萬人死於新冠，包括截至今年5月3日那一周的1109人。此外，仍有數百萬人正受到長新冠（long covid）折磨。

Death rates in the U.S. dropped an estimated 5.3% in 2022 compared to the previous year.



The overall number of COVID-19 deaths fell, but there were increases in deaths from cancer and heart disease. https://t.co/JR5WjjbNbI — Axios (@axios) May 5, 2023

世界衛生組織（WHO）5日宣布結束新冠肺炎全球緊急狀態，美國聯邦政府也於11日宣布疫情緊急狀態畫下句點。許多流行病學家、傳染病專家及公衛官員都認同，與2020年3月相比，人們的處境已經改善許多，但現在宣布疫情徹底結束仍言之過早，因為新冠疫情正處於新的臨界點（tipping point）。

加州大學舊金山分校醫學系主任沃赫特（Bob Wachter）表示，新冠疫情消退，「不再符合我對於（疫情）大流行的定義」，但仍然是一個威脅，只是在流行病學裡，目前沒有術語能夠精準形容這個狀態。

加州馬林郡（Marin County）公衛官員威利斯（Matt Willis）說，「我們正處於過去的全球緊急狀態，以及它未來可能發展成的可預測地方性疾病之間。這個階段令人不安，因為它仍無法預測，而我們必須密切關注。」

史丹佛醫學院的全球健康與傳染病專家瑪爾多娜多醫師（Dr. Yvonne Maldonado）直言，新冠病毒還是存在，但人們不能永遠活在緊急模式之中，如今對大多數美國人而言，能夠遏止疾病最糟糕後果的工具廣泛可用，那麼當局把應對措施降級也是有道理的，「我們有預防措施、監控措施、治療方法。我們還有疫苗，光是這個便拯救了數百萬人的生命。」