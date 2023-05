新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

▲全球新冠疫情逐漸消退。圖為紐約市街頭。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

全球新冠疫情消退,但《舊金山紀事報》等媒體引述美國疾病管制暨預防中心(CDC)數據報導,新冠肺炎仍是美國2022年第四大死因,且今年可能繼續保持名次。自今年1月以來,逾4萬名美國人死於這種疾病,大多數都是老年人或免疫力低下族群。

CNN、Axios引述美國CDC數據指出,在疫情第一年與第二年,新冠肺炎是全美第三大死因,但2022年死亡數已降至前一年的1/2左右,隨著染疫病歿人數減少,2022年全美整體死亡率也降低5.3%。儘管如此,美國過去3年仍逾113萬人死於新冠,包括截至今年5月3日那一周的1109人。此外,仍有數百萬人正受到長新冠(long covid)折磨。

Death rates in the U.S. dropped an estimated 5.3% in 2022 compared to the previous year.



The overall number of COVID-19 deaths fell, but there were increases in deaths from cancer and heart disease. https://t.co/JR5WjjbNbI