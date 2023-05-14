土耳其「最關鍵大選」登場！艾爾段民調首落後　海外投票率創新高

▲ 基里達歐魯選前造勢，現場聚集眾多支持者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其大選14日登場，將決定執政20年的現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是否繼續掌權，選前民調支持度首度落後對手。外媒分析，這是土耳其近代史上最關鍵的一場選舉，因為競爭太過激烈，造勢活動一直持續到選前最後一刻，而海外投票率已經來到史上新高。

▲ 艾爾段競選集會與其支持者。（圖／路透）

BBC報導，艾爾段最大競爭對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）獲得反對派聯盟廣泛支持，已經承諾若順利當選，將廢除艾爾段在2016年政變失敗後的獲得的許多權力。

根據《半島電視台》，民調顯示，基里達歐魯微幅領先艾爾段，這是艾爾段執政20年來選前支持度首度落後對手。但欲取得絕對勝利，14日第一輪投票須獲得50%以上選票，否則2周後須舉行第二輪決選。

土耳其6400萬選民處境艱困，由於艾爾段捨棄主流經濟學，在多數國家升息時逆風降息，導致通膨率飆升，官方公布的數據為將近44%，但許多人認為實際數字更高，且全國11個省份在2月大地震重創後有逾5萬人喪命。

▲▼ 投票已於當地上午8時開始。（圖／路透）

投票時間為當地上午8時至下午5時（台灣上午11時至晚間10時），此前已有176萬人在境外完成投票，海外投票率突破53%，來到史上新高。但對國內地震倖存者來說，投票反而更加困難，因為許多人逃離家園，卻只能在戶籍地投票。

土敘強震的後果為這次選舉蒙上陰影，成為僅次於經濟的關鍵議題。重災區阿達納（Adana）民眾對政府的怒火未消，居民卡拉赫（Ezgi Karaher）受訪表示，「我認為地震將嚴重影響選舉結果，因為人們對政府感到不滿。」

各個政黨安排巴士，載著數千名倖存者從各地返回戶籍所在的災區投票，還有許多人搭乘火車、船隻返鄉。但也並非所有人都能回家，安卡拉就有2名婦女因為地震造成的傷勢，必須在安卡拉接受治療。

全國各地政黨據點都掛滿旗幟和標語，眼看投票開始進行，各地緊張局勢加劇，反對黨正部署志願者，以確保19.2萬個投票箱開票結果都受到監督，避免作票。