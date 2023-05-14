又有大動作！　OpenAI向訂閱用戶開放「網頁瀏覽+外掛」新功能

▲OpenAI將開放付費訂閱用戶使用新功能。（圖／CFP）

圖文／CTWANT

OpenAI於今年三月底就已經宣佈推出官方的外掛程式，以及網頁瀏覽功能，不過當時還在測試階段，只有少部分用戶可以搶先體驗到。而經過將近二個月的時間，OpenAI於昨天（13日）宣佈，下周向所有ChatGPT Plus（付費訂閱）用戶開放這兩個功能。從alpha到Beta，它們將允許ChatGPT瀏覽網頁並使用70多個第三方外掛。

如果是ChatGPT Plus用戶，可以搶先體驗實驗性新功能。OpenAI將通過設置中的新測試版面板訪問這些功能，並將在下周向所有Plus用戶推出以下兩個新功能：一、網頁瀏覽（Web browsing）ChatGPT全新功能和版本，這版本可以知道是什麼時候，以及該如何瀏覽網頁來回答有關最近的話題和事件問題。二、外掛（Plugins）一樣是全新版本的ChatGPT，可以知道是什麼時候，以及如何使用你啟用的第三方外掛。

關於第三方外掛，OpenAI表示當你啟用Beta features的「Plugins」功能後，模型中即可看到Plugins選項，然後在下拉選單中，點擊外掛商店來安裝並啟用新的外掛。

目前，在ChatGPT Plus用戶可以使用的70多個外掛中，功能涵蓋了創建網頁、影片編輯、數據分析等等。而在改進ChatGPT的過程中，OpenAI也分享了向用戶介紹新功能和模型改進的推出過程分以下三階段：一、在Alpha階段，少部分用戶可以訪問新功能以進行測試和反饋。二、在Beta階段，已選擇加入Beta測試的ChatGPT Plus訂閱者可以使用更新的功能。三、一般可用性：Beta測試完成後，我們會評估該功能是否適合更廣泛的受眾。

OpenAI此次的官宣，也意味著網路和外掛功能將進入Beta測試階段。對此，回歸OpenAI不久的特斯拉前AI主管Andrej Karpathy表示，GPT類模型是一種運行在文本上的新型計算機架構，它不僅可以與我們人類交談，也可以與現有的軟體基礎設施「交談」，API是第一步，外掛是第二步。

此外，OpenAI還在開發新的「ChatGPT Business」訂閱服務，供那些希望掌控數據的專業人士以及尋求管理終端用戶的企業使用，並且計劃在未來幾個月內推出這款新服務。