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TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

▲美國總統川普8月6日下令，禁止國內企業與微信母公司騰訊、TikTok母公司字節跳動進行交易，稱這些中國企業對於國家安全構成「重大威脅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok母公司字節跳動被指控是「中共的宣傳工具」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）前高階主管余英濤（Yintao Yu，音譯）提告前東家不正當解雇，他12日在起訴書中提出一系列指控，包括字節跳動是中國政府的「宣傳工具」，還從其他社群平台竊取創作內容等等。而字節跳動及TikTok目前皆未回覆評論要求。

根據提交給舊金山高等法院的起訴書，2017年8月至2018年11月，余英濤在字節跳動擔任美國業務的工程部門主管，卻因為揭發自己在公司內部看到的「不正當行為」被開除。

余英濤宣稱，中國政府在北京總部監控字節跳動，提供「推動共產主義核心價值」的指導方針，在美國辦公室也有一個部門，「對於所有公司數據保持最高訪問權限，甚至包括儲存在美國的數據」。他觀察到，字節跳動會在抖音上推廣仇日內容，並且淡化支持香港民主示威的內容。

余英濤還爆料，字節跳動會創造假帳號「按讚」、「追蹤」真人用戶，藉此提高參與度指標。他們還研發一個程式，能夠未經允許從Instagram、Snapchat等競爭者那裡竊取內容，並重新分享在自己的平台。儘管他向主管通知這個問題，但「侵犯智慧財產權的行為仍然有增無減」，程式後來經過修改，還能趁美國用戶人在海外的時候蒐集數據。

▲▼美國蒙大拿州通過法案，禁止應用程式供應商向個人設備提供TikTok下載。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok數據安全問題堪慮，在美國面臨禁令威脅。（圖／達志影像／美聯社）

余英濤要求法院發布禁制令停止起訴書中提及的內容，他也向前東家尋求利息、收入損失及懲罰性賠償。其律師查爾斯．鍾（Charles Jung，音譯）13日表示，「我的客戶是字節跳動目前公開發聲的最高階主管。我的客戶關心保護美國用戶數據、app的道德營運，以及字節跳動員工的福祉。」

TikTok是美國最受歡迎的影片社交軟體之一，但長期被指控允許北京政府秘密蒐集用戶數據，藉此影響人們的價值觀點。拜登政府近期也表示，除非字節跳動將其出售給一間美國公司，否則就要在美國禁用TikTok。

對此，TikTok堅稱從未把美國用戶資料提供給北京，即使被要求也不會這麼做，為了避免禁令還稱只把美國用戶數據儲存在甲骨文（Oracle）等科技巨頭營運的伺服器上。在3月底的華府聽證會中，TikTok執行長周受資多次向議員們保證北京無法訪問美國用戶數據，但許多議員都不相信。

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