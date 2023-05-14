12寶媽懶煮菜洗碗　自創「澡盆烹飪術」網傻眼

圖文／鏡週刊

美國紐約一名42歲的女子艾莉西亞（Alicia Dougherty），與丈夫喬許（Josh）一共養了12名小孩，每天要為這些孩子準備飯菜，讓她感覺就像是在打仗一樣。為了節省時間和洗碗的麻煩，她竟然想出了一個創意的方法省事，不少網友對這種另類餵食方式咋舌。

艾莉西亞是一名知名的網紅，她時常在TikTok上分享自己一家14口的生活點滴，擁有高達600多萬的粉絲關注。近日她在TikTok上發布了一段影片，展示了她用水盆餵食小孩的畫面，影片中可見她將玉米片、碎肉、奶油醬等食材倒入一個藍色的澡盆中，把食材拌在一起後，讓孩子們拿著湯匙或叉子直接從水盆中挖著吃。

這幕餵食畫面迅速引發兩極反應，有些網友認為這種做法很有趣，「看起來很有趣，我下次也想讓小孩這樣試試看」「相信在派對上做這道菜，會很受小朋友歡迎」；但也有些網友批評這種做法很噁心，「感覺好像在餵小朋友吃餿水」，質疑食安衛生堪慮，截至現在已經有超過300萬人點閱。

對此，艾莉西亞也曾解釋，她之所以會想出這種方法是因為她想要更有效率地完成家務。由於家中人口眾多，讓她每次要做飯、洗衣時，都要花費很多時間和精力。所以她時常會研發一些創意料理或作法，讓自己能夠省下一些時間和精力。