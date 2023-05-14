　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓電力公司不堪巨幅虧損！員工「凍漲薪資」自救　下周調漲電價

▲▼南韓從10月起將調漲電費、天然氣費用。（圖／達志影像／newscom）

▲韓國電力公社面臨極大虧損，政府預計調漲今年Q2電費。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

「韓國電力公社」（KEPCO）為南韓最大的電力公司，不過光是今年第一季虧損便達6兆韓元、截至去年底累積負債總計達193兆韓元，政府不得不調漲電價。為此，該公司12日宣布了一系列的自救措施，包括凍漲員工薪水、高層幹部須繳回加薪部份，並賣掉位於首爾汝矣島的總部大樓，社長鄭升一甚至自動請辭，自救規模達25.7兆韓元。

根據《韓聯社》，南韓能源公司面臨大規模的財務虧損危機，其中韓國電力公社（下稱韓電）2021年至今年第一季累積虧損達45兆韓元（約新台幣1.05兆元）、韓國燃氣公社未收款項達11兆6000億韓元（約新台幣2700億元），隨著南韓尹錫悅政府下周起（15日）計畫微幅調漲電氣、天然氣費用，兩間公司大刀闊斧宣布自救方案。

韓電12日在位於全羅南道羅州市的總部頒布「非常經營與經營革新實踐承諾大會」，首先表示將賣掉位於首爾市汝矣島的南首爾本部大樓等房地產彌補虧損，同時頒布自救方案，凍漲全體員工薪資，包括韓電和旗下10間子公司2級（部長級）以上職員需全數歸還今年薪資調漲的部份、3級（次長級）則歸還薪資調漲部份的一半。

韓電凍漲全體2萬3000多名職員的薪資，還向工會呼籲共體時艱。同時，韓電宣布全面削減業務推動費，至2026年為止節省1兆2000億韓元。至於在輸電和變電系統等電力設備投資建設則全面延緩，計畫至2026年省下1兆3000億韓元。

而在外購電力部分，韓電計畫推動方案省下2兆8000億韓元費用。

▲▼韓國電力公社社長鄭升一12日宣布請辭。（圖／達志影像）

▲韓國電力公社社長鄭升一12日宣布請辭。（圖／達志影像）

韓國電力公社社長鄭升一頒布自救方案後，旋即發表聲明自行請辭，他呼籲應依照市場機制事實調漲電價，否則不合理的廉價電費將成為韓電邁向正常化經營的絆腳石。

由於俄烏戰爭導致國際能源價格飆漲，然而南韓國內物價齊漲，為了穩定控制物價，韓電無法依照市場準則適時調漲電費，使得虧損如滾雪球般愈來愈大。

隨著韓電首先頒布「自救方案」，南韓政府預計15日起將頒布第二季（4至6月）電費調漲方案，從現今每度（㎾h）電146韓元，微幅調漲每度電7韓元，約調漲5%，以4人家庭平均每月用電達307度計算，每月需多支付2400韓元以上電費。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
4歲兒去年腦癌離世　網紅喜懷雙胞胎
快訊／林書豪緊急送醫！　確定無法再上場
快訊／舒子晨宣布結婚！　甜喊「以後是許太太了」
雙方板凳清空！　肯特怒吼、投觸身球被趕出場
快訊／林書豪濺血倒地！　關鍵賽退場了
IG追起來！　「全台最正護理師」地圖曝光
網再酸爆王思佳老公「名牌衣也穿假的」！　她現身開戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

南韓電力公司不堪巨幅虧損！員工「凍漲薪資」自救　下周調漲電價

又有大動作！　OpenAI向訂閱用戶開放「網頁瀏覽+外掛」新功能

課上播放迪士尼動畫　美教師被控「行為不當」遭調查！背後隱情曝

婚禮出人命！男台上跳舞超嗨　突坐著「整個人向後倒」心臟病發亡

2台灣男子涉嫌運毒被泰國警方逮捕　搜出15公斤K他命

北韓籌備出戰杭州亞運！疫情後「首度參加」國際賽事　6月重啟觀光

外洩文件曝「澤倫斯基建議占領俄城鎮」　華郵：與冷靜形象反差大

女大生「假冒AV女優」和43歲男網戀！裝可憐騙走68萬現金

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

南韓電力公司不堪巨幅虧損！員工「凍漲薪資」自救　下周調漲電價

又有大動作！　OpenAI向訂閱用戶開放「網頁瀏覽+外掛」新功能

課上播放迪士尼動畫　美教師被控「行為不當」遭調查！背後隱情曝

婚禮出人命！男台上跳舞超嗨　突坐著「整個人向後倒」心臟病發亡

2台灣男子涉嫌運毒被泰國警方逮捕　搜出15公斤K他命

北韓籌備出戰杭州亞運！疫情後「首度參加」國際賽事　6月重啟觀光

外洩文件曝「澤倫斯基建議占領俄城鎮」　華郵：與冷靜形象反差大

女大生「假冒AV女優」和43歲男網戀！裝可憐騙走68萬現金

台積電揭人才等10大挑戰　學者：找網紅向年輕人喊話最關鍵

全球同步浴佛大典！花蓮場證嚴法師親臨主持　聚福緣弭災難

男背3案躲通緝　打零工遭識破辯「認錯人」...警調電腦：就是你

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

26K妹子「這樣存錢5年能買房」　超狂開銷曝光！全場秒看傻

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

女高中生找徵信社　到家門「攔截成績單」：看了會吐！委託金額曝

學習兼顧家庭與比賽　陳傑憲有人生新課題

快訊／林書豪濺血送醫無法再打　鋼鐵人半場2分領先夢想家

雙北唯一「另類雙鐵」重劃區　房價站上4字頭創高

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

蘋果新品爆料客抓到了！一招揪內鬼

比基尼妹「腰突劇痛」被鯊魚啃滿身血

2台人運毒在泰國被抓　搜出15公斤K他命

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

搭飛機1動作壓制99％病菌　染病風險砍半

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

俄媒：4架俄羅斯軍機在烏克蘭邊境附近遭擊落

哥倫比亞攔截最大「運毒潛艇」

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

更多熱門

相關新聞

北韓籌備出戰杭州亞運　曝6月重啟觀光

北韓籌備出戰杭州亞運　曝6月重啟觀光

北韓（朝鮮）自從新冠疫情在全球爆發後，便從2020年1月起全面封鎖國境，且還因單方面宣布拒絕派員參東京奧運，遭到國際奧委會（IOC）制裁。不過如今日媒指出，北韓正在計畫派出運動員參加今年9月的杭州亞運，甚至有中國東北旅行社收到平壤當局通知，今年6月起重新開放外國人觀光。

女大生「假冒AV女優」和43歲男網戀！騙走68萬

女大生「假冒AV女優」和43歲男網戀！騙走68萬

G7聯合聲明　致力疫苗廣泛普及因應疫情

G7聯合聲明　致力疫苗廣泛普及因應疫情

韓「江原航空」欠薪　停飛台北飛機僅剩1架

韓「江原航空」欠薪　停飛台北飛機僅剩1架

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

關鍵字：

日韓要聞南韓韓國電力公社韓電電價調漲電費

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面