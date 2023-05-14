南韓電力公司不堪巨幅虧損！員工「凍漲薪資」自救　下周調漲電價

▲韓國電力公社面臨極大虧損，政府預計調漲今年Q2電費。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

「韓國電力公社」（KEPCO）為南韓最大的電力公司，不過光是今年第一季虧損便達6兆韓元、截至去年底累積負債總計達193兆韓元，政府不得不調漲電價。為此，該公司12日宣布了一系列的自救措施，包括凍漲員工薪水、高層幹部須繳回加薪部份，並賣掉位於首爾汝矣島的總部大樓，社長鄭升一甚至自動請辭，自救規模達25.7兆韓元。

根據《韓聯社》，南韓能源公司面臨大規模的財務虧損危機，其中韓國電力公社（下稱韓電）2021年至今年第一季累積虧損達45兆韓元（約新台幣1.05兆元）、韓國燃氣公社未收款項達11兆6000億韓元（約新台幣2700億元），隨著南韓尹錫悅政府下周起（15日）計畫微幅調漲電氣、天然氣費用，兩間公司大刀闊斧宣布自救方案。

韓電12日在位於全羅南道羅州市的總部頒布「非常經營與經營革新實踐承諾大會」，首先表示將賣掉位於首爾市汝矣島的南首爾本部大樓等房地產彌補虧損，同時頒布自救方案，凍漲全體員工薪資，包括韓電和旗下10間子公司2級（部長級）以上職員需全數歸還今年薪資調漲的部份、3級（次長級）則歸還薪資調漲部份的一半。

韓電凍漲全體2萬3000多名職員的薪資，還向工會呼籲共體時艱。同時，韓電宣布全面削減業務推動費，至2026年為止節省1兆2000億韓元。至於在輸電和變電系統等電力設備投資建設則全面延緩，計畫至2026年省下1兆3000億韓元。

而在外購電力部分，韓電計畫推動方案省下2兆8000億韓元費用。

▲韓國電力公社社長鄭升一12日宣布請辭。（圖／達志影像）

韓國電力公社社長鄭升一頒布自救方案後，旋即發表聲明自行請辭，他呼籲應依照市場機制事實調漲電價，否則不合理的廉價電費將成為韓電邁向正常化經營的絆腳石。

由於俄烏戰爭導致國際能源價格飆漲，然而南韓國內物價齊漲，為了穩定控制物價，韓電無法依照市場準則適時調漲電費，使得虧損如滾雪球般愈來愈大。

隨著韓電首先頒布「自救方案」，南韓政府預計15日起將頒布第二季（4至6月）電費調漲方案，從現今每度（㎾h）電146韓元，微幅調漲每度電7韓元，約調漲5%，以4人家庭平均每月用電達307度計算，每月需多支付2400韓元以上電費。