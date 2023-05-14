婚禮出人命！男台上跳舞超嗨　突坐著「整個人向後倒」心臟病發亡

▲男子在婚禮上開心跳舞，突然坐下休息，接著往後倒下。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名男子參加婚禮開心在台上跳舞，露出燦爛笑容，隨著現場音樂搖擺身體，但就在其他人還沉浸在跳舞之際，他突然放慢停下動作，坐在舞台前休息，看起來不太舒服，接著身體開始向後傾斜，倒在地上，心臟病發作，送醫不治。

綜合Times Now等報導，男子勞曲卡爾（Dilip Raujkar）在比萊鋼廠擔任工程師，5月參加家族親戚的婚禮，許多賓客在台上、台下共舞慶祝婚姻人生大事。

依據畫面，勞曲卡爾當時精力充沛地在台上嗨舞，雙腳踩著節拍舞動、舉著手轉圈，也露出燦爛笑容，感覺相當興奮。不過才隔沒多久，他看起來似乎不太對勁，先是把動作幅度放緩、接著站在原地，隨後坐在舞台上，怎知下一秒身體直接往後倒在地上。當時在場的人趕緊上前查看狀況，勞曲卡爾被緊急送往附近一間醫院，但宣告不治。

報導指出，類似事件先前就曾發生過，就在今年1月，中央邦一名32歲男子在婚禮中跳舞，結果心臟病發作過世。

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