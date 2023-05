婚禮出人命！男台上跳舞超嗨　突坐著「整個人向後倒」心臟病發亡

▲男子在婚禮上開心跳舞,突然坐下休息,接著往後倒下。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名男子參加婚禮開心在台上跳舞,露出燦爛笑容,隨著現場音樂搖擺身體,但就在其他人還沉浸在跳舞之際,他突然放慢停下動作,坐在舞台前休息,看起來不太舒服,接著身體開始向後傾斜,倒在地上,心臟病發作,送醫不治。

綜合Times Now等報導,男子勞曲卡爾(Dilip Raujkar)在比萊鋼廠擔任工程師,5月參加家族親戚的婚禮,許多賓客在台上、台下共舞慶祝婚姻人生大事。

依據畫面,勞曲卡爾當時精力充沛地在台上嗨舞,雙腳踩著節拍舞動、舉著手轉圈,也露出燦爛笑容,感覺相當興奮。不過才隔沒多久,他看起來似乎不太對勁,先是把動作幅度放緩、接著站在原地,隨後坐在舞台上,怎知下一秒身體直接往後倒在地上。當時在場的人趕緊上前查看狀況,勞曲卡爾被緊急送往附近一間醫院,但宣告不治。

報導指出,類似事件先前就曾發生過,就在今年1月,中央邦一名32歲男子在婚禮中跳舞,結果心臟病發作過世。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

10 May 2023 : ???????? : Dilip Rautkar, an engineer at Bhilai Steel Plant, suffered a attackwhile dancing at a wedding & died on the spot.#heartattack2023 #TsunamiOfDeath #BeastShotStrikesAgain #BeastShot pic.twitter.com/PLogsrUAx7