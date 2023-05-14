五星酒店墜樓！48歲設計師身亡　顯赫家世曝「和傳奇富豪有關」

▲ 馮芙絲汀寶疑似從陽台墜落到飯店一樓露台死亡。（圖／翻攝自Palace官網、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一家五星級酒店發生房客墜樓命案，死者是出身顯赫家族的時裝設計師馮芙絲汀寶（Virginia von Furstenberg），舅公阿涅利（Gianni Agnelli）更是國內傳奇富豪。而她去年也曾一度神秘失蹤上新聞，未料意外驟逝，留下5名子女。

根據《太陽報》，馮芙絲汀寶的遺體10日在義大利北部梅拉諾（Merano）的五星級酒店Palace Hotel被發現，疑似從陽台墜落到1樓露臺，享年48歲，警方已排除他殺可能性。

馮芙絲汀寶曾有過3段婚姻，育有5個孩子。她出身神聖羅馬帝國菲斯滕貝格家族（House of Fürstenberg），祖父塔西洛（Tassilo von Furstenberg）是來自德國南部貴族家庭的王子，祖母克拉拉（Clara Agnelli）的弟弟則是義大利富商兼政治家阿涅利（Gianni Agnelli），也就是馮芙絲汀寶的舅公。

阿涅利家族在社會上擁有顯赫地位和龐大影響力，因此常被稱為義大利的甘迺迪家族。阿涅利曾掌控義大利GDP的4.4%，生前擔任飛雅特（FIAT）汽車集團名譽主席，直到今年1月因攝護腺癌病逝。

另一方面，馮芙絲汀寶去年2月一度神祕失蹤，家屬報案稱她沒有留下任何訊息就離家，當時因此登上新聞頭條，但幾天後就自行返家。