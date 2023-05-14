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16歲小情侶「雙雙詭死樹林」　遺體相隔6天尋獲！騎車最後身影曝

▲▼ 泰國一對小情侶失蹤，遺體接連尋獲。（圖／翻攝自臉書）

▲ 少年和少女的遺體相隔近一周在樹林中尋獲。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北部一對16歲小情侶騎機車出門後失聯，隔天少年被發現遭人棄屍樹林，6天後又在附近尋獲少女遺體。警方現已逮捕一名毒販，疑似為報復毒品交易糾紛犯案，已經承認殺害少年，最重恐怕被判死刑，但堅決否認與少女的死有關，案情疑點重重。

根據《鏡報》，16歲英國少年Woramet Ben Taota和泰國媽媽一起住在泰國北部偏遠村莊，和女友Suraphltchaya Khamsa最後一次被目擊是在6日晚間一起騎機車出門，下午還曾去探望少女祖父，少年隔天卻被發現陳屍樹林，頭部嚴重受傷，研判是被毆打致死，且身上的手機和錢包裡的現金都不翼而飛。

警方調閱監視器畫面，發現44歲男子Chaiwat Boongarin形跡可疑，案發前後曾騎機車在附近徘徊，後來試圖將這輛車藏在友人的車棚，改騎另一輛車。

他被捕後承認殺害少年，供稱少年偷走他的毒品，對當時仍是失蹤狀態的少女起初不願鬆口，後來才透露，有人襲擊少女後將屍體埋在樹林裡。

警方根據嫌犯說法，13日在距離少年陳屍地點的3英里（約4.8公里）外發現少女遺體，她被埋在樹林中一個淺坑裡，臉上有瘀傷痕跡，推測是被硬物擊中致死，家屬根據牙套和飾品確認死者身分，遺體現已送往醫院驗屍。

少年父親葛拉漢（Steven Graham）受訪透露，兒子和女友從小就認識，兩人十分親密，但他認為少女與嫌犯關係不單純，且沉迷冰毒，兒子是在女友美人計引誘之下去見嫌犯，落入圈套丟命。

嫌犯僅承認殺害少年，但警方懷疑他對二起謀殺案都有責任，若其中一項或二項罪名成立，最重恐怕面臨死刑。警方將持續調查是否有其他共犯，由於嫌犯有性侵前科，也將調查死者是否有遭受性犯罪的跡象。

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