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肯亞邪教洗腦「餓死見上帝」害201死！　當局曝：仍有數百人失蹤

▲▼肯亞邪教死亡數上升至201人。（圖／路透）

▲肯亞邪教死亡數上升至201人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

肯亞邪教「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）在過去2天又挖出超過50具屍體，包含在一處墳地發現的12名孩童，讓死亡總數達到201人。目前已經有26名涉案嫌犯遭逮捕，但估計仍有數百人失蹤。

肯亞當局4月在濱海城鎮馬林迪（Malindi）的沙卡赫拉森林發現集體墓穴，死者據信都是「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒，這些人受到教主瑪肯西（Paul Mackenzie）煽惑，堅信4月15日世界末日來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，紛紛變賣家產、攜家帶眷絕食身亡。

▲▼「佳音國際教會」50歲教主瑪肯西與妻子正在和律師對話。（圖／路透）

▲教主瑪肯西與妻子正在和律師對話。（圖／路透）

地區官員奧尼揚察（Rhodah Onyancha）指出，法醫小組12、13日共挖掘出51具屍體，其中包含在一墳地發現的12名孩童，讓死亡總數達到201人。奧尼揚察也說，目前還沒有發現任何待救援的生還者，但會持續在該地區進行搜索，據信還有數百人失蹤。

此外，當局又逮捕1名涉案人員，目前共有26名嫌犯被逮；肯亞地方法院也在10日拒絕瑪肯西的保釋申請。

►肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

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