中俄軍事合作升級　日本外相指責北京在台灣周邊軍事活動

▲林芳正（中）提到，自莫斯科全面入侵烏克蘭以來，歐洲與印太地區安全局勢密不可分。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）13日出席歐洲和印太外長會議，期間除了表達對中俄強化軍事合作一事感到擔憂，也批評北京政府持續加強其單方面企圖，意圖以武力改變東海、南海現狀，增加在台灣周邊的軍事活動。

美聯社報導，這場在瑞典首都斯德哥爾摩的會議由歐盟、印太地區數十名部長共同參加。林芳正在會中提到，自莫斯科全面入侵烏克蘭以來，歐洲與印太地區安全局勢密不可分，這場戰事動搖國際秩序基礎，國際社會必須作出一致回應，「否則類似挑戰也將出現在其他地區，撐起現今和平繁榮的現有秩序恐怕會在根本上遭推翻。」

林芳正也指責北京政府持續加強其單方面的企圖，意圖以武力改變東海、南海現狀，增加在台灣周邊的軍事活動，「中國與俄羅斯正加強軍事合作，包括兩國轟炸機聯合飛行以及在日本附近進行聯合海軍演習。」

除此之外，林芳正也點名北韓提到，平壤當局以前所未見的頻率與方式發射彈道飛彈，在區域內升級挑釁行為。

已知中國並未受邀出席這場會議。歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）被問及「能否在中國未參與的情況下與印太國家進行有意義對話」時提到，歐盟還有很多機會與北京政府進行對話，「我們完全可以在沒有中國的情況下討論印太議題，這並不意味我們忽視中國、也不代表要取代中國，我看不出問題在哪裡。」