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紐西蘭航空首推經濟艙革命！只要7600元就能躺著飛　實測體驗曝光

▲▼紐西蘭航空推出顛覆經濟艙飛行體驗的Skynest舒眠艙。（圖／翻攝自推特）

▲紐西蘭航空推出顛覆經濟艙飛行體驗的Skynest舒眠艙。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭航空（Air New Zealand）自2020年公佈顛覆經濟艙飛行體驗的Skynest舒眠艙後，終於確認將在2024年推出這項全球首創的全新服務，未來旅客只要花費紐幣400至600元，就能享受全然一新的空中睡眠旅程。有記者在試睡後指出，Skynest舒眠艙的空間猶如棺材般狹小，但她躺了一陣後仍能感覺放鬆，還幾乎睡著了。

據紐西蘭航空介紹，Skynest舒眠艙的機艙設計靈感源自於紐西蘭本身，它的地毯設計取材自森林，而座位設計則啟發於紐西蘭特有的圖伊鳥。紐西蘭航空採用外向V形設計，在豪華經濟艙和經濟艙之間設置了6個Skynest舒眠艙，其形式為2組3層的上下舖，而每個臥艙長約203公分、寬約58.4公分。

臥艙將配有一個枕頭、床單、毛毯、耳塞、USB 插座和適合休息的照明設計。此外，每個臥艙都配備專屬安全帶，以確保飛機遇上氣流時，旅客仍可安全留在臥艙內。雖然Skynest舒眠艙在臥艙中掛了隱私窗簾，將乘客們隔離開來，不過這些臥艙無法完全封閉，以便機組人員可以查看乘客們的情況。

紐西蘭航空指出，這是一項顛覆經濟艙飛行體驗的服務，未來經濟艙旅客只要花費紐幣400至600元（約新台幣7633至1.15萬元）也能躺著飛，不過每架航班只允許乘客預訂1次4小時Skynest舒眠艙；當時間段結束時，臥艙內的燈光就會亮起，幫助乘客起床，而機組人員也會叫醒乘客，並更換床上用品。

▲▼紐西蘭航空推出顛覆經濟艙飛行體驗的Skynest舒眠艙。（圖／翻攝自推特）

▲推特流出紐西蘭航空邀請人們試睡Skynest舒眠艙的照片。（圖／翻攝自推特）

英國《衛報》記者麥克樂（Tess McClure）11日受邀搶先體驗後形容，Skynest舒眠艙籠罩著微弱的粉紅色光芒，不過這個空間和棺材的大小差不多，「一個標準的成人棺材高約58公分，我感覺這個空間只比棺材大一點，我進入下舖時需要用手和膝蓋爬行，而離開時則需要俯臥後退，因此這對幽閉恐懼症患者而言絕不友好」。

麥克樂表示，雖然紐西蘭航空聲稱旅客可以放心在臥艙內打呼，因為其他Skynest舒眠艙的乘客都會戴著耳塞，但當她用音響播放打呼聲時，聲音卻轟隆隆地傳遍了整個臥艙，甚至讓她心生不悅，不過她改為播放模擬飛機飛行時的白噪音並戴上眼罩後，就開始慢慢地感覺放鬆，「即使這裡感覺像棺材一樣，但我還是在幾分鐘後幾乎睡著了」。

▲▼紐西蘭航空2011年推出的空中沙發Skycouch可能會影響Skynest舒眠艙的銷售。（圖／翻攝自Facebook）

▲外媒認為，紐西蘭航空此前推出的空中沙發Skycouch可能會影響Skynest舒眠艙的銷售。（圖／翻攝自Facebook）

紐西蘭航空目前已為公司旗下8架787-9夢幻客機（Dreamliner）安裝Skynest舒眠艙，並預計在明年9月將這項服務引入奧克蘭往返紐約和芝加哥2條飛行時間都超過15小時的航線中。不過《商業內幕》認為，Skynest舒眠艙的受歡迎程度可能受紐西蘭航空2011年推出的空中沙發Skycouch所影響，因為後者同樣提供了小睡的空間，但它的價格相對便宜。

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