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他40歲生日圓夢！老婆送上「3人行大禮」　大方邀失婚女激戰

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲男子主動提出想要嘗試3P，老婆最終答應。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

法國一名女性作家在自己的暢銷書自爆，曾經在丈夫40歲時送給對方一個驚人大禮，那就是找來一名離異女子大搞「三人行」。她還詳述細節稱，大概過了40分鐘自己就受不了先行撤退，而她的丈夫則是繼續與對方激戰20分鐘。

根據《紐約郵報》報導，現年53歲的帕梅拉（Pamela Druckerman）與同為作家的丈夫賽門（Simon Kuper）共同育有3個孩子。然而她卻在自己的著作《沒有成年人：一個中年成長的故事》中透露，自己曾經和丈夫一起挑戰3P。

帕梅拉表示，她2009年決定買一支古董手錶送給丈夫當作40歲生日禮物，沒想到當她提出這個想法時，丈夫卻說，古董錶並非自己真正想要的東西，自己想要的生日禮物是再找另外一個女人來「三人行」。帕梅拉聽到這個想法後當場大翻白眼，並告訴賽門，「你做夢吧！」

然而隨著時間流逝，帕梅拉越來越覺得先生說得有道理，她認為當時才40歲的賽門在未來都只能擁有她一個性伴侶很可憐。於是她開始尋找適合的人選加入夫妻倆的性生活。原本她希望可以找一個成熟的熟人，甚至特地邀請被她選中的朋友，不過立刻遭到對方拒絕。

最終她透過網路找到一名離異的40多歲中年女子，經過多次會面後，三人選定一個午休時間，並在賽門拿來當作工作室的小公寓內展開這場「生日禮物」。不過大約40分鐘後，帕梅拉就受不了，退出了性行為，之後賽門又繼續和對方激戰20分鐘。而在結束時，三人甚至還一起躺在被窩中溫存。

事後，該名女子非常滿意這次的經驗，甚至邀約兩夫妻再來一次，不過隨即被帕梅拉拒絕。

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