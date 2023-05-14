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外洩文件曝「澤倫斯基建議占領俄城鎮」　華郵：與冷靜形象反差大

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《華盛頓郵報》獨家爆料，根據美國情報界攔截文件，烏克蘭總統澤倫斯基曾私下提出大膽的攻擊行動，包括占領俄國邊境城鎮，以換取與莫斯科談判的籌碼等等。內文形容，這顯示出澤倫斯基的激進本性，與他抵禦俄羅斯殘暴攻擊的冷靜堅忍政治家形象相比，形成鮮明反差。

報導寫道，在某些情況下，澤倫斯基會壓抑下屬的野心，但在另一些情況下，他就是提議採取危險軍事行動的那個人。根據最高機密文件，澤倫斯基與幕僚及軍方領袖內部溝通時，曾於1月底提議占領俄國邊境城鎮，2月中旬提過炸毀俄羅斯原油輸往匈牙利的「友誼油管」（Druzhba pipelines），甚至希望拿到長程導彈，以打擊俄羅斯境內目標。

但華府官員也指出，澤倫斯基當時是在「表達對匈牙利的憤怒，因此可能做出誇張且無意義的威脅」。也有其他文件顯示，烏克蘭原定藉由庫德人秘密協助，攻擊敘利亞的俄國駐軍，但去年12月被澤倫斯基指示停止計畫。

▲▼澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透）

▲澤倫斯基出席戰爭周年紀念儀式。（圖／路透）

澤倫斯基被問及是否建議占領俄羅斯部分地區時，駁斥美國情報界的說法是「幻想」，被問及是否考慮使用長程導彈打擊俄國目標時，也強調這不是烏克蘭想要的，「我們國家沒有人下令攻擊或打擊俄羅斯領土。」他表示，優先目標是把軍援用於解放烏克蘭領土，但也保留探索一系列軍事選項的權利，「我和許多將領一起工作，而這些都是我的私人對話。」
 

《華盛頓郵報》指出，五角大廈4月爆發大規模洩密案，該報獨家取得一部分先前未披露的最高機密文件，並出版為獨家報導。美軍高階領袖聽取上述簡報時，沒有質疑材料真實性，儘管目前尚不清楚華府是否與盟友分享攔截資訊，但澤倫斯基持續獲得西方強力支持，也沒有跡象顯示烏軍使用西方武器打擊俄國領土。

▲▼澤倫斯基抵美訪問與拜登會談。（圖／路透社）

▲澤倫斯基抵美與拜登會晤。（圖／路透）

華府長期擔心烏克蘭衝突失控，迫使美俄這兩個全球最大核武國陷入災難性對峙，因此自開戰以來，拜登一直表示美國「不鼓勵或允許烏克蘭在境外發動攻擊」，儘管給予基輔數十億美元的先進武器，卻始終拒絕提供射程達185英里（近300公里）的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

拜登政府表示，澤倫斯基被攔截的言論，不是拒絕提供長程導彈的原因。一名國防部官員匿名透露，「烏克蘭一再承諾，在需要對抗俄羅斯侵略時，會負責任地部署美國提供武器，而我們相信這種情況將持續下去。」美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）3月表示，不提供長程導彈的其中一個原因是，美國用於自我防衛需求的ATACMS「相對較少」。
 

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