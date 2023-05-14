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男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡！　法醫曝：直腸裡還卡乒乓球

▲▼男性、視訊、電愛、自慰、裸男、性暴力、看A片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲捷克一名男子在自慰時因情趣用品漏電，導致其觸電身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

捷克一名男子被父母發現陳屍在房間裡，經調查後發現，男子是在房內自慰時情趣用品漏電，才會導致他觸電身亡，且男子的陰莖上還留有燒傷的痕跡；而法醫解剖後指出，男子的直腸內還卡著一顆乒乓球。

根據《紐約郵報》報導，捷克一名30歲男子某日在家中房間自慰時不慎發生意外；當時他將自己反鎖在房間內數個小時，父母敲門未獲回應後直接報警，消防人員破門後發現，男子身穿女性連身泳衣，且四肢和頸部被塑膠繩緊緊纏繞，整個人毫無聲息地倒在地上。

調查後發現，男子迷於「非典型戀物窒息式性愛」，當他準備在房間內自慰時，情趣用品竟然發生漏電的情況，導致他當場觸電身亡，陰莖附近還留有燒傷的痕跡。與此同時，法醫還在他的腸道內發現保險套，甚至有一顆乒乓球卡在他的直腸中。

這起案件由捷克「女王城大學附設醫院」（Hradec Kralove University）的醫生投稿至《法律醫學》（Legal Medicine）期刊；醫生提到，目前有記錄的「性偏好」（paraphilia）症狀有超過500種，大部分都有可能在性愛過程中發生致命意外。

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