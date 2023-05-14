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烏克蘭軍隊乘勝追擊　兵分兩路推進巴赫姆特

▲巴赫姆特附近，隨著俄羅斯繼續對烏克蘭發動進攻，烏克蘭軍人在戰鬥結束後觀看。（圖／路透）

▲烏軍在巴赫姆特一代持續推進。（圖／路透）

文／中央社基輔13日綜合外電報導

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）今天表示，烏軍正在東部前線交戰熱點巴赫姆特（Bakhmut）朝兩個方向推進，但市中心的局勢仍相當複雜。

路透社報導，烏克蘭和俄羅斯官員都表示，效忠莫斯科部隊長達數月的攻勢遭到削弱後，親基輔部隊開始向巴赫姆特及週邊地區推進。先前的攻擊已使該城大部分地區淪為廢墟。

俄羅斯昨天承認，在烏克蘭發動反攻以奪回戰爭中失去的更多領土之前，俄方部隊已從巴赫姆特以北撤退。

馬里亞爾在Telegram發文稱，「我方部隊自巴赫姆特郊區朝兩個方向推進…然而，該市本身的情況更加複雜。」

「感謝司令部的戰略和戰士們的勇氣，敵人仍無法控制這座城市。」

俄軍在巴赫姆特的多數攻勢都是由瓦格納集團（Wagner group）主導。瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）稍早表示，今天他的手下朝某些方向推進了550公尺，烏軍則控制巴赫姆特市中心不到1.78平方公里的範圍。

正在羅馬進行正式訪問的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）被問及反攻何時開始時，告訴義大利電視台，「我無法回答這個問題，但你會看到結果，俄羅斯也會親自感受到。」

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