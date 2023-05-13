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製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

▲▼全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲越南媒體報導，寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）預計在6月減少勞動力。（圖／路透社）

文／中央社

越南經濟吹逆風，越南寶元鞋廠傳出6月下旬起將陸續裁員約5700人。越南媒體報導，寶元會與員工協商並將弱勢家庭排除在裁員名單外，實際裁員人數仍待最後確認。寶元母公司寶成對此回應表示，當地員工人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理。

越通社（VNA）報導，胡志明市勞動榮軍與社會局9日與寶成集團越南行政中心權責主管陳思同就生產經營情況進行會談，越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）預計在6月減少勞動力。

寶元母公司寶成今天回應指出，鑑於短期經營環境依然存在變數，且考量整體業務發展，繼續採取多元配置策略，靈活調度生產，致力於整體產能利用率的穩定與平衡；當地員工的人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理。

寶成並指出，對於製鞋業務的長遠發展保持信心，將持續擴充及多元化產能配置，同時積極推動智慧製造與數位轉型，提升製造效率與生產彈性，以支持製鞋業務的永續增長。

越通社報導，因為加工品牌產能進行調整，寶元必須跟著改變生產計畫，並安排分兩階段裁員5744人。第一階段於6月24日執行，將與4519名員工解除勞動合約；第二階段於7月8日執行，裁員數為1225人。

胡志明市勞動榮軍與社會局局長黎文聽（Le Van Thinh）表示，寶元將於5月20日和6月3日與員工舉行會議，告知並解釋有關內容以及遣散費支付、個人所得稅退稅等行政手續。

寶元2月也因訂單下滑裁員逾2000人，當時每名員工每個工作年資可獲0.8個月薪資的補助。越通社指出，寶元這次仍舊將與員工協商解除勞動合約，員工獲得的補助比照2月，並於裁員後7個工作日收到遣散費。

根據報導，寶元在協商解除勞動合約時將充分尊重員工意願，並將貧困、懷孕中員工、家中有12個月以下幼兒等弱勢家庭排除在裁員名單外。當地政府也會協助失業的寶元工人進行職訓或轉職。

全球通膨與歐美消費緊縮持續衝擊越南經濟，越南今年前4個月出口下滑11.8%，第一季經濟成長率僅3.32%。越南計劃投資部坦言，越南要完成全年6.5%的經濟成長目標有難度，且第二季的經濟表現仍不容樂觀。

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