韓亞航空頻出包！登機許久卻突然被告知「停飛」　193名乘客怒吼

▲最近韓亞航空頻頻出包。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓韓亞航空預計今（13）日上午從濟州島飛往首爾金浦機場的航班，因為乘客誤觸緊急逃生艙門設備，導致整架班機最後被決定停飛，原本登上該架飛機的193名乘客又被請下機，當他們被告知航班停飛後，氣得大罵航空公司為何不早一點講。

根據韓媒《中央日報》，韓亞航空OZ8900航班預計13日上午6時30分（台灣時間上午5時30分）從濟州國際機場飛往首爾金浦機場，然而最後卻因為供飛機緊急水上迫降的滑梯失靈，在考量航班全體乘客和機組人員的安全下，航空公司決定臨時停飛該航班。

韓亞航空解釋，「在登機過程中，乘客誤觸緊急逃生艙門設備，導該逃生艙門無法正常使用，使得航班無法正常起飛。」

最後，韓亞航空決定將機上193名乘客請下飛機。乘客在原定起飛時間經過許久後才收到「停飛」通知，氣得大罵「為何不早點講」，同時向韓亞航空提出抗議。

韓亞航空關係人士表示，「已計畫將該航班的乘客分散至下午起飛的航班，已盡力協助不讓乘客深感不便。」

據悉，近來韓亞航空頻頻出包。不僅乘客從夏威夷檀香山返抵南韓仁川的航班，在飛機餐的韓式拌飯咬到咖啡杯碎片，導致3顆牙齒受損，5月初一架從英國倫敦飛回仁川的班機，更因機上液壓系統故障，導致乘客們的托運行李被放在倫敦，乘客傻眼大罵，「都快到仁川了才講」。

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