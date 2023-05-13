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百萬YTR騎重機自撞亡！ZX-10R「時速飆到294km」　噴飛瞬間曝光

▲▼ 印度百萬YTR自撞翻車。（圖／翻攝自推特）

▲ 阿加泰騎車心愛的ZX-10R上路，未料翻車撞死。（圖／翻攝自IG、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度網紅阿加泰（Agastay Chauhan）在YouTube擁有逾155萬粉絲，日前騎著號稱「忍界之王」的Ninja ZX-10R重機上高速公路，狂飆到時速294公里，沒想到撞上分隔島翻車，頭部重創身亡。

NDTV報導，阿加泰3日拍攝自己和友人從亞格拉（Agra）前往德里的路程，騎著心愛的ZX-10R在亞穆納高速公路（Yamuna Expressway）飆速時突然失控撞上分隔島，影片中可見他連人帶車翻覆，死於頭部重傷，安全帽也摔成碎片。

警官卡蘭尼西（Kalanidhi Naithani）說明，調查顯示死者是YTR阿加泰，Vlog在網路上很受歡迎，過去就曾騎重機飆到時速300公里，但警方尋獲他事發當時戴在身上的運動相機，才發現他在撞車瞬間時速竟高達294公里，詳細案情仍在調查。

警方也敦促所有重機騎士，尤其是年輕人，應遵守道路安全規則，並謹記高速公路上還有其他用路人。

阿加泰生前經營YouTube頻道「Pro Rider 1000」，意外發生前上傳的最後一段影片中就透露要前往德里，途中將測試他的重機能飆多快，「我會催到時速300公里，看看能不能超過這個速度。」

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