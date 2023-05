百萬YTR騎重機自撞亡！ZX-10R「時速飆到294km」　噴飛瞬間曝光

▲ 阿加泰騎車心愛的ZX-10R上路,未料翻車撞死。(圖/翻攝自IG、推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度網紅阿加泰(Agastay Chauhan)在YouTube擁有逾155萬粉絲,日前騎著號稱「忍界之王」的Ninja ZX-10R重機上高速公路,狂飆到時速294公里,沒想到撞上分隔島翻車,頭部重創身亡。

#YouTuber #AgastayChauhan dies in horrific bike crash while trying to reach 300 kmph speed pic.twitter.com/ZJg1JMgj7A