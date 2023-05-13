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大陸 大陸焦點 特派現場

導師逼20多名學生「手機泡水」　自稱「家長很支持」摔爛都可以

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省貴陽市的高中明雅學校為了處罰學生，竟強迫20多名學生自己將手機丟入水盆中泡水。事件曝光後，學校一名工作人員解釋，導師事前已經徵得家長同意，家長很支持，有家長甚至說「當面摔手機」都可以。

從曝光的影片中可以看到，教室的講台上放著一盆水及多支手機，學生們一個一個依序走上來，將自己的手機浸泡到水中。觀察學生的表情能夠發現，前幾排學生的面色凝重，似乎相當不悅。

影片也在網路上引起大量討論，很多人都認為校方作法太過偏激，「手機也是花錢買的，這種方式很浪費。」「都什麼年代了還用這種方式處罰學生？」「不跟上時代，只會死讀書的人才會被時代淘汰。」

▼學生將自己的手機放入水盆中。（圖／翻攝微博）

▲▼導師逼20多名學生「手機泡水」　自稱「家長很支持」摔爛都可以。（圖／翻攝微博）

校方的工作人員解釋，學校對手機的管理比較嚴格，導師事前有徵得家長同意，家長挺支持的，說當面摔手機都可以，但考量摔手機太過暴力，就採用了泡水的方式。

不過，當地教育局工作人員卻說，已經對當事老師進行批評教育，若學生的手機被泡壞了，會要求賠償，「他們事先沒有獲得家長的允許！就算真獲得了允許，也不能這樣做！」

校方則回應，事情是發生在九年級的某一班，有20多名學生違反學校規定，私自攜帶手機進入宿舍，並在深夜玩耍，影響了正常休息。

校方指出，班導師發現以後，自行與家長協商，採取將手機泡水的方式進行處置，並把處罰的過程錄了下來，上傳到自己的社交帳號上。

校方強調，了解相關情況後，認為該方式欠妥，有矯枉過正之嫌，立即對班導師進行嚴肅批評，並做出相關處理，包含與家長協商賠償、提高學校管理水準。

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