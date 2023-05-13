日酒店妹「拒恩客指名」引殺機！他化名預約　亂刀砍死對方

▲嫌犯因不滿酒店小姐拒絕自己的預約，竟持刀殺人。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京台東區一間名為「吉原」的風俗店5日發生酒店小姐遭男客持刀砍殺的事件，該店的員工先是在走廊發現男客腹部受傷倒地，進了包廂後才在廁所內發現酒店小姐身中多刀。被害人經搶救後仍不治身亡，然而經警方調查，嫌犯聲稱動機是因為女方已經數次拒絕他的指名預約，才會想要毀掉對方的人生。

根據《富士新聞網》報導，32歲的嫌犯是保全公司的約聘員工，他自2022年3月起，多次到店消費，並指名點檯38歲的死者，然而今年1月起，他發現被害人開始以各種理由拒絕他的指名和預約，因此心生怨恨。於是他在5月5日以假名預約死者的時間，並喬裝前往店內，待進入包廂後，便拿出預藏的刀子攻擊女方。

被害人脖子、腰腹共中了3刀，而嫌犯行兇後又持刀捅進自己的腹部。店內員工先是發現倒在包廂門口走廊的男子，隨後則在包廂廁所內發現倒臥血泊的被害人，連忙通報警方。警消趕往現場後，隨即將兩人送醫，然而被害人因為失血過多造成出血性休克死亡，男子則是僅受到輕傷。

嫌犯接受調查時指出，自己的人生一片黯淡，看不見未來，死者的人生卻與他相反，閃閃發光，所以才會動下殺機殺害對方，就是為了奪走她閃耀的人生。他13日出院，隨即遭到警方逮捕。