美副國務卿雪蔓宣布退休　外交生涯30年曾斡旋與伊朗北韓核談判

▲美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman) 在國務院工作滿30年之際宣布退休。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國副國務卿雪蔓今天說,她即將退休,距離她在國務院接下第一份工作剛好滿30年。73歲的雪蔓曾處理美中之間敏感微妙的關係,早前也主導了與伊朗和北韓的艱辛談判。

綜合法新社與美聯社報導,長期待在民主黨外交政策圈的雪蔓(Wendy Sherman)在致國務院員工的內部說明中表示,離職將於6月30日生效。官方尚未宣布繼任人選,且人事案須經聯邦參議院確認。

雪蔓在推特(Twitter)上寫道:「身為副國務卿,我對我們處理種種驚人挑戰所做的工作感到無比自豪:俄羅斯全面入侵烏克蘭、印度太平洋地區的挑戰、COVID-19(2019冠狀病毒疾病)…同時團結盟友和夥伴來推進更光明未來的共同願景。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)向雪蔓致敬,特別針對她在亞洲的參與,以及她團結盟友支持烏克蘭所做的努力。

布林肯透過聲明表示:「她監督了我們強化國務院處理與中華人民共和國之間關係的努力,並讓我們與盟友及夥伴更加融合。」

雪蔓曾於總統拜登2021年上任後前往中國,就世界兩大經濟強權之間廣泛的競爭議題主持緊繃卻平靜的會談。

她早前也訪問了土耳其和埃及。這兩個國家是美國長期盟友,但拜登起初因人權問題考量,承諾保持較遠的距離。

身為資歷豐富的協商代表,雪蔓分別在前總統柯林頓和歐巴馬任內斡旋了北韓及伊朗的核子協議;不過,在後來接任的共和黨籍總統執政下,兩項協議都宣告破裂。

雪蔓寫道:「歷史的弧線,唯有在具備良知的人導往正確方向時,才會偏向正義。我們的工作是鼓起勇氣、與他人合作並尋求共同點、堅持不懈地克服困難,運用我們的聲音和力量為善,堅守民主的承諾,且永不失去希望。」

她補充表示:「畏苦怕難的人不適合從事外交。」

As Deputy Secretary, I’m incredibly proud of the work we’ve done to address an astonishing array of challenges—Russia’s full-scale invasion of Ukraine, challenges in the Indo-Pacific, COVID-19—while uniting allies and partners to advance our shared vision of a brighter future. pic.twitter.com/7QxFb58N8r