英醉男撞倒70歲婦　竟踩油門「兩度輾過她」影片曝！酒測值超標4倍

▲英國43歲男子酒駕撞上騎單車的7旬老婦,直接連人帶車輾過她。(圖/翻攝自Facebook/SurreyPolice,下同)

記者張寧倢/綜合報導

英國警方12日公布一段恐怖酒駕畫面,43歲男子塞爾伍德(Steven Selwood)酒後駕駛一輛四驅休旅車,在十字路口撞上一名騎著腳踏車的70多歲老婦人後,還繼續踩油門,用前後輪兩度輾過她,事後更被驗出酒測值超標4倍。塞爾伍德於4月28日被法官依危險駕駛、酒駕造成重傷害等罪名判處2年3個月有期徒刑。

This is the horrifying moment a drunk driver 4 times over the limit ran over an elderly cyclist before continuing to drive his 4x4 over the pensioner as she lay in the road.

Steven Selwood 43, (inset) left the woman in her 70s with life-changing injuries after ploughing into her pic.twitter.com/njCSlukAcV