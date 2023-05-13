英醉男撞倒70歲婦　竟踩油門「兩度輾過她」影片曝！酒測值超標4倍

▲英國43歲男子酒駕撞上騎單車的7旬老婦，直接連人帶車輾過她。（圖／翻攝自Facebook／SurreyPolice，下同）

記者張寧倢／綜合報導

英國警方12日公布一段恐怖酒駕畫面，43歲男子塞爾伍德（Steven Selwood）酒後駕駛一輛四驅休旅車，在十字路口撞上一名騎著腳踏車的70多歲老婦人後，還繼續踩油門，用前後輪兩度輾過她，事後更被驗出酒測值超標4倍。塞爾伍德於4月28日被法官依危險駕駛、酒駕造成重傷害等罪名判處2年3個月有期徒刑。

This is the horrifying moment a drunk driver 4 times over the limit ran over an elderly cyclist before continuing to drive his 4x4 over the pensioner as she lay in the road.

Steven Selwood 43, (inset) left the woman in her 70s with life-changing injuries after ploughing into her pic.twitter.com/njCSlukAcV — Britannicus Maximus "Brutus" (@BrutusMaximusX) May 13, 2023

薩里郡（Surrey）警方聲明指出，塞爾伍德在2022年5月12日在當地城鎮黑斯爾米爾（Haslemere）駛出一處停車場，通過十字路口時將70多歲婦人從自行車上撞倒在地，但他不僅沒停車，還繼續往前開，將老婦連人帶車兩度輾過。現場一位市民攔下他的車，但塞爾伍德當下仍先開車離開，再步行回到現場，最終被目擊者指認後遭到警方逮捕，並被驗出酒測值超過法定規範4倍。

警方稱，受害人事發至今約1年間，仍被迫承受著改變她人生的身體與精神重大傷害，因此她允許當局將這段影片公布，以向公眾示警酒駕的後果。受害婦人表示，「我沒有一個晚上不做噩夢，自從我被從腳踏車上撞倒後生活發生劇變。我以前外向健談，上教堂、背包旅行、自己動手做園藝。從來沒有像現在這樣害怕路上交通，強烈感覺這種事會再次發生。」她還透露，自己精神狀態很差，不太有笑容。

▼英國薩里郡警方公布43歲酒駕男子塞爾伍德正面照片。